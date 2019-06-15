На Гомельщине за день утонули четыре человека 1 15.06.2019, 21:16

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Иллюстрационное фото

Подавляющее число несчастных случаев связано с нарушениями правил безопасного поведения на воде.

На Гомельщине всего за один день утонули 4 человека. Как сообщает пресс-служба МЧС, первое происшествие произошло в обед 14 июня на Днепре в Речице — там утонул мужчина 1988 года рождения. Вечером того же дня на реке Сож у агрогородка Радуга в Ветковском районе утонул еще один мужчина.

Третий случай произошел на Припяти в Мозыре — погиб 18-летний парень. А на Соже у Чечерска утонул 29-летний мужчина, чье тело все еще ищут водолазы.

Спасатели отмечают, что подавляющее большинство смертей на воде происходит с людьми в состоянии алкогольного опьянения. Также чаще всего гибнут те, кто купался в неразрешенных местах.