На Гомельщине за день утонули четыре человека

На Гомельщине за день утонули четыре человека1
- 15.06.2019, 21:16
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Подавляющее число несчастных случаев связано с нарушениями правил безопасного поведения на воде.
На Гомельщине всего за один день утонули 4 человека. Как сообщает пресс-служба МЧС, первое происшествие произошло в обед 14 июня на Днепре в Речице — там утонул мужчина 1988 года рождения. Вечером того же дня на реке Сож у агрогородка Радуга в Ветковском районе утонул еще один мужчина.
Третий случай произошел на Припяти в Мозыре — погиб 18-летний парень. А на Соже у Чечерска утонул 29-летний мужчина, чье тело все еще ищут водолазы.
Спасатели отмечают, что подавляющее большинство смертей на воде происходит с людьми в состоянии алкогольного опьянения. Также чаще всего гибнут те, кто купался в неразрешенных местах.