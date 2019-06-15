Министры энергетики G20 договорились о действиях для стабилизации рынка нефти 2 15.06.2019, 21:30

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Участники встречи министров энергетики и окружающей среды G20, Каруидзава, Япония, 15 июня 2019 года

Фото: Reuters

Представители «Большой двадцатки» озабочены нападениями на танкеры на Ближнем Востоке.

Министры энергетики стран «Большой двадцатки» (G20) разделяют озабоченность в связи с атаками на танкеры в регионе Персидского залива и будут совместно работать для стабилизации мирового рынка нефти. Об этом в субботу заявил японский министр промышленности Хиросиге Секо, передает «Голос Америки».

В минувший четверг в Ормузском проливе нападению подверглись два танкера. Один из них принадлежит японской судоходной компании. США обвинили Иран в причастности к атакам.

«Самое важное, что мы (министры энергетики) согласились, что нам нужно совместно работать, чтобы справиться с недавними инцидентами с точки зрения энергетики», – сказал Секо в беседе с журналистами на встрече министров энергетики и окружающей среды G20, которая в эти выходные проходит в японском городе Каруидзава.

«То же самое произошло во время наших двусторонних встреч», – добавил министр, имея в виду свои переговоры с министрами из нескольких стран, включая США и Саудовскую Аравию.

Саудовский министр энергетики Халид Аль-Фалих сказал во время переговоров с Секо, что Эр-Рияд «очень серьезно» воспринял недавние события, включая атаку на четыре танкера у берегов ОАЭ 12 мая. По его словам, эти нападения пошатнули уверенность рынка в обеспечении безопасности поставок топлива. «Королевство заинтересовано в стабильности на мировых рынках нефти», – добавил министр.

Замминистра энергетики США Дэн Бруиллетт также осудил атаки. «Мы решительно поддерживаем Японию и кого бы то ни было еще», – сказал он на пресс-конференции в кулуарах министерской встречи.

Саммит лидеров «Большой двадцатки» пройдет в Осаке с 28 по 29 июня.