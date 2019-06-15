Как в «Белэнерго» заговорили о БелАЭС на языке противников станции 16 Кирилл Иванов, «Солидарность»

15.06.2019, 21:41

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В государственной энергетической компании признали, что запуск АЭС несет в себе риски.

Интервью газете «Энергетика Беларуси» главного инженера ГПО «Белэнерго» Владимира Боброва примечательно по ряду причин. В нем открытым текстом говорится о проблемах, которые неизбежно принесет энергосистеме страны запуск БелАЭС.

Фактически, первый замгендиректора «Белэнерго» говорит языком противников запуска станции и независимых экспертов, которые критиковали идею строительства АЭС с самого начала.

Так, Владимир Бобров предупреждает о трудностях, связанных с периодическим изменением мощности, ее ступенчатым подъемом, сбросом нагрузок.

О том, что строительство на существующих электростанциях дополнительных пиково-резервных мощностей не успевает за запуском первого блока:

— Объективно рассматривая ситуацию, мы видим, что строительство этих источников уже запаздывает: первый энергоблок АЭС (а по некоторым прогнозам — и второй) будет работать, когда эти источники еще не будут введены.

По словам главного инженера, «резервные мощности в случае необходимости могут быть привлечены за счет энергетических связей с соседними странами». Но позиция Литвы нам хорошо известна. Не добавляет оптимизма и планируемое отключение стран Балтии от единой энергосистемы бывшего СССР и их подключение к энергосистеме Центральной Европы, что ставит под вопрос участие Украины. Есть вопросы и с Россией в этом вопросе.

Владимир Бобров прогнозирует падение доходов областных энергообъединений с введением в эксплуатацию АЭС.

— Как в итоге произойдет встраивание БелАЭС в энергосистему, покажет только время. Сколько бы мы ни просчитывали на бумаге различные варианты, какими бы цифрами и данными не оперировали, только совместная работа всей энергосистемы позволит нам обеспечить надежное и стабильное ее функционирование, — подвел итог представитель «Белэнерго».

Можно только догадываться, почему такое интервью появилось накануне запуска первого блока станции. Возможно, скоро появятся другие подробности. Но факт остается фактом: если ранее глава государства лишь в общих чертах задавался вопросом, как страна будет использовать вырабатываемую АЭС энергию, то сейчас о об этом заговорили в профильной организации. С цифрами и тревожными прогнозами.

Кирилл Иванов, «Солидарность»