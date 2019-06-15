В Конгресс США внесли законопроект о сдерживании РФ в странах Балтии 2 15.06.2019, 21:54

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Член палаты представителей из Техаса предлагает разработать стратегию по противодействию Москве в странах Балтии.

Конгрессмен-республиканец из Техаса Майкл Конвэй внес в палату представителей США законопроект, в котором утверждается, что Россия стремится навредить НАТО и увеличить свою сферу влияния в Европе. В ответ законодатель предлагает разработать стратегию по противодействию Москве в странах Балтии, передает РБК .

«Балтийские страны — Эстония, Латвия и Литва — особенно уязвимы для все более агрессивной и подрывной Российской Федерации», — пишет конгрессмен. Он утверждает, что Россия наращивает военную мощь в Калининграде и угрожает миру и стабильности в регионе.

США привержены безопасности этих государств, а потому, как считает Конвэй, должны вместе с ними разработать стратегию по сдерживаю российской агрессии в регионе. Кроме того, конгрессу нужно изучить возможность развернуть в странах Балтии мобильные противовоздушные системы большой дальности, говорится в документе.

В случае принятия документа министр обороны США должен будет отчитаться об итогах военного взаимодействия со странами Балтии и дать свои рекомендации по улучшению этого процесса.

Законопроект внесли в палату представителей 3 июня, он направлен в комитеты по вооруженным силам и иностранным делам.

Ранее конгресс США запросил $280 млн на сдерживание России в следующем финансовом году (октябрь 2019 — сентябрь 2020). Эти средства, если соответствующий законопроект примут, пойдут на помощь европейским странам, в частности кандидатам на вступление в ЕС.

Администрация президента Дональда Трампа на 2020 фискальный год запросила $500 млн на противодействие России. В том числе за счет снижения зависимости союзников от российского оружия.