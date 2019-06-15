СМИ: Молдавский олигарх Плахотнюк через Украину выехал в Лондон 3 15.06.2019, 22:15

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Влад Плахотнюк

Влад Плахотнюк выехал через Приднестровье.

15 июня глава Демократической партии Молдовы (ДПМ), бизнесмен Влад Плахотнюк через Украину выехал из Молдовы в Великобританию. Об этом изданию "Украинская правда" сообщили источники в правоохранительных органах.

По данным собеседников издания, Плахотнюк сегодня утром покинул страну через Приднестровье, а затем из Одессы прибыл в Киев.

"В субботу утром вылетел из Киева в Лондон", – добавил источник "Украинской правды".

Издание Newsmaker отмечает, что Плахотнюк покинул страну на автомобиле, а не на самолете, как ранее предполагали СМИ.

14 июня Демократическая партия Молдовы отказалась от власти, а правительство Павла Филипа ушло в отставку в полном составе. Премьер-министр Молдовы Майя Санду заявила, что решение правительства от Демократической партии уйти в отставку запоздало, а Плахотнюк ответит за свои действия по закону.

СМИ сообщали, что после сложения полномочий правительства из аэропорта Кишинева вылетело несколько чартерных самолетов. На одном из них в Москву улетели члены семьи политика и бизнесмена Илана Шора, он сам, по данным министра внутренних дел страны Андрея Нэстасе, остался в стране. Известно, что один самолет приземлился в аэропорту Киев, другой делал остановку в Одессе, но позже продолжил полет, вероятно, в Россию.

Сообщалось, что в одном из лайнеров мог быть Плахотнюк. В Демократической партии подтвердили, что политик действительно покинул страну – якобы уехал к семье, но намерен вернуться через несколько дней. Куда именно он улетел, в политсиле не уточнили. По данным газеты "Коммерсантъ", семья политика живет в Майами.

После того, как ряд политиков уехали из Молдовы, премьер-министр Майя Санду заявила, что возвращения тех представителей власти, которые попытаются сбежать, будут добиваться путем экстрадиции.