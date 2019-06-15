Иран обстрелял американский беспилотник незадолго до атаки на танкеры 1 15.06.2019, 22:31

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Фото: Reuters

Стали известны подробности инцидента в Оманском заливе.

За несколько часов до подрыва двух танкеров в Оманском заливе в четверг иранские военные засекли в воздухе американский беспилотник и выпустили по нему ракету. Снаряд в цель не попал и упал в воду, сообщил телеканалу CNN представитель правительства США, передает svoboda.org.

Камеры беспилотника засняли приближающиеся к танкерам иранские катера, при этом источник не уточнил, зафиксировал ли дрон также саму установку магнитных мин. Так или иначе, это первая информация о том, что США располагали данными о подготовке иранской операции до того, как она произошла, констатирует CNN.

За несколько дней до этого действующая в Йемене проиранская группировка хуситов сбила иранской ракетой другой американский беспилотник.

"Мы работаем над тем, чтобы у наших вооруженных сил, развернутых в регионе, были все необходимые материальные средства и политическая поддержка для выполнения поставленных перед ними задач", – заявил и.о министра обороны США Патрик Шэнахэн. Он добавил, что Вашингтон параллельно пытается сформировать международный консенсус относительно виновника нападения на танкеры. Соединённые Штаты однозначно указывают на Иран.

В пятницу правительство Великобритании выпустило заявление, в котором выражается "почти полная уверенность" в том, что диверсии в Оманском заливе – дело рук иранского Корпуса стражей исламской революции. "Практически невероятно", чтобы такую атаку могла осуществить какая-либо иная структура, государственная или негосударственная, говорится в заявлении.

Ряд других стран – союзников США, в том числе Германия, реагируют более сдержанно, утверждая, что пока причастность Ирана не доказана. Сам Тегеран отрицает участие в нападении.

Несмотря на растущее международное давление, Иран, по словам источника CNN, продолжает вести себя провокационно. Так, иранские катера препятствовали в пятницу буксировке японского Kokuka Courageous – одного из двух танкеров, поврежденных во время инцидента.