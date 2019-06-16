Дроны атаковали аэропорты в Саудовской Аравии 1 16.06.2019, 8:05

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Нападение организовали йеменские повстанцы-хуситы.

Йеменские повстанцы-хуситы при помощи дронов атаковали аэропорты Джизана и Абха в южной части Саудовской Аравии. Об этом в субботу, 15 июня, сообщил телеканал "Аль-Масира", передает dw.com.

Ряд ударов беспилотников был направлен на диспетчерские пункты в аэропорту Джизан и на заправочную станцию в аэропорту Абха. В настоящий момент эти аэропорты не работают, заявили представители проиранской коалиции.

Коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, сообщила, что ее силы перехватили и сбили беспилотник хуситов, нацеленный на город Абху. О возможных жертвах этих атак не сообщается.

С 12 июня хуситы нанесли несколько ударов по аэропорту Абха, когда в результате ракетной атаки было ранено 26 человек. Хуситы усилили нападения на саудовские города в связи с эскалацией напряженности между Ираном и арабскими государствами Персидского залива, которых поддерживают США.

В Йемене идет кровопролитная гражданская война между хуситами, захватившими столицу страны Сану и большую часть северных районов страны, и правительственными войсками Йемена, получающими поддержку от Саудовской Аравии. Военный конфликт в Йемене рассматривается как косвенная война между Саудовской Аравией и Ираном. В середине мая 2019 года в Саудовской Аравии две нефтяные станции подверглись нападению вооруженных дронов. Ответственность за это нападение взяли на себя хуситы.