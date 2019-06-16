Из-за бездействия властей жители Слонима вышли на улицу 7 16.06.2019, 8:24

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Фото: gs.by

В микрорайоне Альбертин прошел стихийный митинг.

Накипело, наболело, вот и решили жители улицы Волгоградской, что в микрорайоне Альбертин, выйти на улицу, чтобы разобраться, как жить дальше, сообщает «Газета Слонимская».

Дорога у них на улице не подсыпается, а после паводков и дождей и вовсе превращается в реку. Подсыпку дороги местная власть предлагает жителям улицы сделать за крупную сумму денег.

Кроме того, трава на улице не косится. Когда-то популярный футбольный стадион оказался никому не нужен. На ближайший магазин также посыпались нарекания со стороны местных покупателей. Поэтому для разговора о проблемах микрорайона жители пригласили представителей Слонимского райисполкома.

Фото: gs.by

На встречу с жителями улицы приехал начальник жилищно-коммунального хозяйства райисполкома Владимир Цыпурко. По словам жителей Волгоградской улицы, проблема с дорогой не решается десятилетиями, а на многочисленные обращения жителей местная власть никак не реагирует.

Фото: gs.by

Люди в отчаянии

— Мы не просим асфальт, сделайте, пожалуйста, элементарную подсыпку, — слезно просили чиновника жители Волгоградской.

Как пояснил на собрании Владимир Цыпурко, денег в бюджете на благоустройство дороги нет, поэтому чиновник предложил осуществить подсыпку дороги за счет средств самих жителей, как это было сделано на улице Кленовой.

Приблизительная цена вопроса — 38 рублей с каждого дома. Люди недовольны, ведь каждый год водители оплачивают дорожный сбор, а качество самих дорог, мягко говоря, оставляет желать лучшего.

Фото: gs.by

— А вы знаете, сколько в этом году слонимчан заплатило дорожный сбор? В городе зарегистрировано около 57 тысяч единиц транспорта, который принадлежит гражданам и юридическим лицам. И только 10 тысяч прошло техосмотр, то есть каждый пятый автовладелец, — парировал замечания людей чиновник.

Фото: gs.by

— Правильно делают умные люди, что не платят. В прошлые года платили, а какой результат? Дорог у нас нет, — подметили присутствующие. Платить 38 рублей с каждого дома для подсыпки дороги, по словам жителей, слишком накладно, ведь многие из них уже пенсионеры и одинокие женщины.

Обратили внимание люди и на очень давнюю для здешних мест проблему — отсутствие пешеходного перехода через железную дорогу, который должен связывать их улицу с микрорайоном.

От безысходности, чтобы не нарезать большие круги, пенсионеры пользуются переходом через железнодорожные пути, возле которых стоит запрещающий знак «Хождение по путям строго запрещено!».

Фото: gs.by

Люди сетуют, что на этих путях от наезда поездов были жертвы, но проблема перехода до сих пор не решена. Мужчины также указали корреспонденту «ГС» на участки некошеной травы, о которой, видимо, забыла коммунальная служба.

Фото: gs.by

Владимир Цыпурко заверил, что эта проблема решаема. Корреспондент поинтересовался у жителей улицы, довольны ли они встречей с представителем местной власти.

— Как видите, за благоустройство дороги нам выставили немалый ценник и сказали, чтобы об асфальте мы даже не мечтали, как и о подсыпке дороги за государственный счет тоже. Поэтому мы делаем простой вывод: мы никому здесь не нужны.

Фото: gs.by

Магазин

По словам людей, в местном магазине «Исса» недостаточно продуктов питания, даже сахар бывает не всегда. МАГАЗИН «ИССА» С этим вопросом мы обратились к руководству магазина. Представители магазина «Исса» показали корреспонденту находившуюся продукцию, заверив, что нарекания жителей во многом преувеличены.

Фото: gs.by

— Вы видите, что пустых полок у нас нет. Мяса предостаточно, молочной продукции тоже хватает, да и сахар имеется в достаточном количестве. Конечно, бывают перебои и маленькие проблемы, но такие случаи у нас большая редкость, — заверили в магазине.