Из-за бездействия властей жители Слонима вышли на улицу

Из-за бездействия властей жители Слонима вышли на улицу7
- 16.06.2019, 8:24
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В микрорайоне Альбертин прошел стихийный митинг.
Накипело, наболело, вот и решили жители улицы Волгоградской, что в микрорайоне Альбертин, выйти на улицу, чтобы разобраться, как жить дальше, сообщает «Газета Слонимская».
Дорога у них на улице не подсыпается, а после паводков и дождей и вовсе превращается в реку. Подсыпку дороги местная власть предлагает жителям улицы сделать за крупную сумму денег.
Кроме того, трава на улице не косится. Когда-то популярный футбольный стадион оказался никому не нужен. На ближайший магазин также посыпались нарекания со стороны местных покупателей. Поэтому для разговора о проблемах микрорайона жители пригласили представителей Слонимского райисполкома.
На встречу с жителями улицы приехал начальник жилищно-коммунального хозяйства райисполкома Владимир Цыпурко. По словам жителей Волгоградской улицы, проблема с дорогой не решается десятилетиями, а на многочисленные обращения жителей местная власть никак не реагирует.
Люди в отчаянии
— Мы не просим асфальт, сделайте, пожалуйста, элементарную подсыпку, — слезно просили чиновника жители Волгоградской.
Как пояснил на собрании Владимир Цыпурко, денег в бюджете на благоустройство дороги нет, поэтому чиновник предложил осуществить подсыпку дороги за счет средств самих жителей, как это было сделано на улице Кленовой.
Приблизительная цена вопроса — 38 рублей с каждого дома. Люди недовольны, ведь каждый год водители оплачивают дорожный сбор, а качество самих дорог, мягко говоря, оставляет желать лучшего.
— А вы знаете, сколько в этом году слонимчан заплатило дорожный сбор? В городе зарегистрировано около 57 тысяч единиц транспорта, который принадлежит гражданам и юридическим лицам. И только 10 тысяч прошло техосмотр, то есть каждый пятый автовладелец, — парировал замечания людей чиновник.
— Правильно делают умные люди, что не платят. В прошлые года платили, а какой результат? Дорог у нас нет, — подметили присутствующие. Платить 38 рублей с каждого дома для подсыпки дороги, по словам жителей, слишком накладно, ведь многие из них уже пенсионеры и одинокие женщины.
Обратили внимание люди и на очень давнюю для здешних мест проблему — отсутствие пешеходного перехода через железную дорогу, который должен связывать их улицу с микрорайоном.
От безысходности, чтобы не нарезать большие круги, пенсионеры пользуются переходом через железнодорожные пути, возле которых стоит запрещающий знак «Хождение по путям строго запрещено!».
Люди сетуют, что на этих путях от наезда поездов были жертвы, но проблема перехода до сих пор не решена. Мужчины также указали корреспонденту «ГС» на участки некошеной травы, о которой, видимо, забыла коммунальная служба.
Владимир Цыпурко заверил, что эта проблема решаема. Корреспондент поинтересовался у жителей улицы, довольны ли они встречей с представителем местной власти.
— Как видите, за благоустройство дороги нам выставили немалый ценник и сказали, чтобы об асфальте мы даже не мечтали, как и о подсыпке дороги за государственный счет тоже. Поэтому мы делаем простой вывод: мы никому здесь не нужны.
Магазин
По словам людей, в местном магазине «Исса» недостаточно продуктов питания, даже сахар бывает не всегда. МАГАЗИН «ИССА» С этим вопросом мы обратились к руководству магазина. Представители магазина «Исса» показали корреспонденту находившуюся продукцию, заверив, что нарекания жителей во многом преувеличены.
— Вы видите, что пустых полок у нас нет. Мяса предостаточно, молочной продукции тоже хватает, да и сахар имеется в достаточном количестве. Конечно, бывают перебои и маленькие проблемы, но такие случаи у нас большая редкость, — заверили в магазине.