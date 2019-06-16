На крыльях «Роснефти» Telegram-канал «СерпомПо»

16.06.2019, 8:26

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Так называемые «госкомпании» создавались не в интересах граждан РФ, а исключительно для друзей Путина.

В одном из двух пресс-релизов компании «Роснефть», в ответ на расследование агентства «Рейтер» — об использовании Сечиным, его семьей и знакомыми самолетов компании в личных целях, вместо аргументированного ответа на приведенные факты, сообщается:

«… данное «агентство» перестало быть средством массовой информации и превратилось в информационную диверсионную группу, обслуживающую задачи спецслужб заинтересованных государств, что, по сути, освобождает Компанию от необходимости отвечать на запросы «псевдоСМИ».

Не хотите отвечать «Рейтер», ответьте гражданам России. Вы обязаны это сделать, т.к. государство Россия владеет контрольным пакетом «Роснефти». И вам следует объясниться с россиянами.

Вот и расскажите, Сечин, гражданам страны о том, как у вас — «госкомпании» обстоят дела. Опровергните то, что сообщает «Рейтер».

Но, в конце концов, не хочет Сечин отвечать, а его пресс-служба желает сочинять глупости в пресс-релизах. Это их дело.

Каждый может открыть расследование «Рейтер» и прочитать, а рядом положить глупости «Роснефти» о «диверсионной группе». Что будет более убедительно для российских граждан?

Поскольку «Роснефть» практически ничего не может возразить по существу, а способна только ругаться, то, разумеется, написанное «Рейтер» смотрится убедительно.

Это, кстати, еще одно доказательство, что т.н. «госкомпании» создавались не в интересах граждан России, а исключительно для друзей Путина. Зовутся они «государственными», но созданы они, похоже, для обогащения друзей.

Telegram-канал «СерпомПо»