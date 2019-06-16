В Шотландии найдены искусственные острова старше Стоунхенджа 16.06.2019, 11:03

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Иллюстрационное фото

Острова были построены за 3,5 тысячи лет до нашей эры.

Ученые из Университета Рединга и Саутгемптонского университета заявили о том, что некоторые искусственные острова в Шотландии, которые называют кранногами, гораздо старше предполагаемого возраста. Как сообщает Phys.org, их построили в эпоху неолита, то есть, они на тысячи лет старше, чем считалось ранее, пишет zn.ua.

Кранноги – это маленькие искусственные острова диаметром от 10 до 30 метров, которые были найдены в Шотландии, Ирландии и Уэльсе. По мнению исследователей, на них располагались жилища, а сами острова соединялись мостиками. Вместе с тем, точное предназначение островов остается загадкой для исследователей.

До недавнего времени ученые предполагали, что большинство, если не все, кранноги в Шотландии были построены в железном веке. Новые же исследования показали, что это не так.

Ученые провели радиоуглеродное датирование деревянных и керамических фрагментов, найденных на дне озера вблизи кранногов на Внешних Гебридских островах. Оказалось, что они были изготовлены в 3640-3360 годах до нашей эры. То есть, кранноги старше Стоунхенджа (предполагается, что он был построен в 3000-х годах до нашей эры).