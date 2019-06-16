«В сезон на дачу уходит около $1-2 тысяч» 16.06.2019, 11:25

Как минчане благоустраивают свои загородные «фазенды».

Минчанка Светлана рассказала onliner.by о том, как семья благоустраивает свою фазенду, не жалея ни денег, ни сил:

- Наша дачная эпопея началась давно — отец получил пустой участок в поле в 1991 году. Из плюсов: брестское направление (не надо объезжать весь город, т. к. живем на Юго-Западе), близость участка к магазинам и электричке — 10 минут пешком, достаточно большие размеры участка и ручей рядом. До леса — полчаса пешком, рядом два озера — «копанки» с холодными ключами.

Постепенно начали строиться. В 90-е годы сложно было найти нормальные стройматериалы, но что-то удавалось купить. В результате у нас был построен дом 5 на 10 метров из керамзитобетонных блоков на ленточном фундаменте, который до сих пор модернизируется.

Как изменился дом

В 2001 году отца не стало, с тех пор мы вчетвером (я, мама, дочка и брат) продолжаем обустраивать дачу… В 2008 году на участке построили гараж из керамзитобетонных блоков.

Уже позже, в 2012 году, поменяли в доме все окна — 10 штук за $1,6 тыс., в следующем году заменили лестницу на второй этаж — еще $1 тыс. В 2014 году дом утеплили и обшили сайдингом (все с материалами, утеплением и работой бригады обошлось около $4 тыс.). Перед этим долго думали, что делать с шиферной крышей, и решили пока не менять, а просто наняли работника, чтобы помыть и покрасить ее. Обошлось «сие удовольствие» всего в $500. Результатом мы довольны — даже по прошествии лет крыша не выцвела и смотрится очень достойно.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Внутри тоже постепенно все переделывали. Брат поменял практически всю электропроводку в доме. В основном брат и делал весь ремонт, воплощая наши общие идеи.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Сначала переделали весь второй этаж. Добавили ниши и обшили потолки евровагонкой, а стены вагонкой-штиль. Так как открытую древесину я считаю уместной только в бане и в охотничьем домике, то всю вагонку мы пропитали и выкрасили с дочерью собственноручно.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

В следующем сезоне переложили печку, переделали кладовку в санузел и наконец провели воду в дом.

Фото: onliner.by

Потом сделали ремонт в двух комнатах на первом этаже.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Потолок придумывала сама. Так как люстр не хотелось, а натяжные потолки знакомый мастер категорически не советовал (в помещении, которое не будет отапливаться зимой, они долго не выдержат), было принято решение ставить встроенные светильники. Обязательным условием было соблюдение техники безопасности вокруг печки. В результате получились вот такие «балки» из огнеупорного розового гипсокартона, вся проводка была в них скрыта, а остальной потолок выполнен из покрашенной вагонки-штиль.

Сейчас ведется ремонт веранды, будет замена линолеума и сборка кухонной мебели. Пока линолеум и кухня в виде конструктора «сделай сам» — набор нарезанных панелей со столешницей и фурнитурой дожидаются своего часа.

В сезон на дачу «уходит» около $1000—2000 (в зависимости от масштаба работ). В этом году уже вложено примерно $1000 — на кухню, фурнитуру, линолеум, оборудование и саженцы с удобрениями. Для четырех работающих взрослых людей сумма вполне подъемная.

Что происходит на участке

Прилегающий участок на даче — 16 соток — это поле для широкой деятельности и экспериментов с растениями.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Я сама прививаю понравившиеся мне сорта яблонь. Один из любимых — летний сорт яблони «коваленковское» — очень красивые, вкусные и сладкие плоды. Считаю, что на участке соотношение летних, осенних и зимних сортов яблони должно быть примерно 1:2:3 соответственно. Это если есть место, где хранить зимой.

Растет на участке и несколько сортов винограда: «космонавт», «мускат Нины», «восторг». Из черной смородины самый сладкий сорт для меня — «селеченская-2». Очень крупная ягода с единственным недостатком: из-за сахаристости тля ее тоже очень любит.

Просто для декоративности есть и инжир, но плоды были у него только пару раз. Последнее мое увлечение — краснолистный фундук. Для его опыления в углу участка растет обычная лесная лещина. А вот орехи у этого фундука вовсе не обычные — удлиненные, сантиметра 3 в длину.

Из цветов нравятся клематисы, ирисы, несколько лет назад понравилась хоста, особенно удивляет своей красотой сорт «патриот». Выращиваем также пионы, розы, георгины, циннии, гладиолусы.

Урожай радует, но иногда возникает проблема: не знаешь, кому раздать или как переработать.

Вроде бы уже и немало сделано, но планов еще больше. Сделать к гаражу пристройки — веранду и летнюю гостевую комнату, летний душ, оштукатурить все. В перспективе — баня и улучшение участка (дорожки и т. п.). Что ни говорите, но дача — это очень увлекательно. Тут можно воплощать свои строительные и дизайнерские задумки, планировать ландшафт — ведь всегда есть что поменять в лучшую сторону.