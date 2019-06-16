Пять стран ЕС готовят санкции против Мадуро 1 16.06.2019, 11:30

После согласования, ограничительные меры предложат Европейскому совету

Ряд европейских стран приступили к рассмотрению вопроса о санкциях против отстраненного от власти диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро и некоторых других чиновников. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на пять источников - дипломатов и венесуэльскую оппозицию (перевод – liga.net).

По данным агентства, в обсуждении вопроса о введении финансовых ограничений и запрета на въезд принимают участие Великобритания, Франция, Германия, Испания и Нидерланды.

13 июня в МИД Венесуэлы сообщили, что Мадуро собирается ехать в Россию, чтобы заключить с ее главой Владимиром Путиным ряд соглашений.

По данным госсекретаря США Майка Помпео, отстраненный венесуэльский диктатор собирался сбежать, однако Россия уговорила его остаться. 5 мая Мадуро призвал тех военных, которые еще остаются на его стороне, готовиться к возможному вторжению войск США.