В Гонконге тысячи человек требуют отставки властей 16.06.2019, 11:53

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Фото: REUTERS

Уличные протесты продолжаются, несмотря на приостановку закона об экстрадиции в Китай.

Тысячи людей вновь вышли на улицы Гонконга 16 июня, требуя отставки главы этой территории Керри Лам. Это произошло после того, как власти приостановили внедрение законопроекта об экстрадиции, сообщает currenttime.tv.

Активисты заявили, что этого недостаточно и что этот документ должен быть отозван навсегда. Также Лам, по мнению протестующих, должен уйти в отставку и извиниться за использование полицией силы во время столкновений с демонстрантами в начале недели.

15 июня власти Гонконга официально остановили процедуру принятия законопроекта, упрощающего экстрадицию жителей города в материковый Китай. Этому предшествовала неделя массовых протестов, в которых приняли участие до миллиона человек.

Глава подчиняющейся Пекину администрации Гонконга Кэрри Лам в субботу заявила, что "настало время как можно быстрее восстановить спокойствие в обществе". По ее словам, администрация проведет консультации "со всеми сегментами общества", чтобы "выслушать разные взгляды" по этой проблеме. Она дала понять, что власти полностью не отказались от планов принять законопроект, однако не назвала конкретной даты завершения консультаций.

Парламент Гонконга должен был повторно рассматривать законопроект 12 июня, но протестующие заблокировали подходы к правительственным зданиям. Тогда на улицы вышли, по разным данным, от 300 тысяч до миллиона человек. Мирный протест закончился столкновениями с полицией, которая применила слезоточивый газ и резиновые пули для разгона толпы.

Жители автономии требуют от властей отказаться от законопроекта, который вводит норму выдачи жителей города другим государствам, если там подозреваемым может грозить от семи лет тюремного заключения. В настоящий момент у Гонконга существует соглашение об экстрадиции лишь с 20 странами. Если законопроект примут, то власти могут выдавать жителей Гонконга даже правительствам, с которыми у автономии отсутствуют соглашения, – с материковым Китаем, Тайванем и Макао. Сторонники законопроекта утверждают, что он позволит перестать быть автономии "убежищем для уголовников".

Протестующие опасаются, что поправки могут лишить Гонконг части автономии, а именно вышеупомянутые правительства могут злоупотреблять экстрадиционным правом для преследования политических оппонентов и не могут гарантировать полное соблюдение прав подозреваемых в преступлениях. Законопроект также передает права на рассмотрение запроса об экстрадиции суду и лидеру автономии – то есть Законодательное собрание Гонконга не сможет контролировать процесс выдачи.

Нынешние акции стали самыми массовыми с 1997 года, когда Великобритания вернула свою колониальную землю Китаю. Одним из условий возвращения было введение специальной автономии для жителей города. С тех пор Гонконг управляется по принципу "одна стран – две системы". Как говорят политологи, это позволило соблюдать и защищать права его жителей намного лучше, чем на материковой части Китая.