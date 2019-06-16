Многодетный отец: Мотивация у меня такая, что подпрыгивать хочется 2 16.06.2019, 12:05

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Фото из архива семьи МАСЛОВЫХ

Отец четырех детей рассказал, как справляется со своей миссией.

Во многих странах мира в третье воскресенье июня отмечается День отца. Праздник пока не получил официального статуса, и это, несомненно, упущение, ведь каждого отца, сражающегося на передовой «семейно-финансового» фронта, есть за что поблагодарить и чему у него поучиться. Особенно если в зоне его ответственности большая семья, пишет «Брестская газета».

Алексей Маслов – муж и отец большого семейства. В этом году он с женой Светланой отметит двадцатую годовщину свадьбы. Алексей шутит, что у него, как в мультфильме: три сыночка и лапочка-дочка. Карине уже 18 лет, она учится в столичном международном университете, средним сыновьям – Сергею и Денису – 11 и 9 лет. А почти два года назад в семье появился всеобщий любимец – маленький Богдан.

Собрать все семейство в одном месте и в одно время не получилось. Лето. Дочка сдает экзамены, сыновья уехали в летний лагерь. В доме Алексея наступило то относительно тихое время, когда можно немного выдохнуть, собраться с мыслями и дать простые ответы на простые вопросы.

Собрать всю семью на одном фото – задача не из легких. Фото из архива семьи МАСЛОВЫХ

– Алексей, расскажите о себе и своей семье.

– Сам я родом из Грузии. Отец был военным, и семье по переводу пришлось переехать в Беларусь. Я и сам много лет служил в Вооруженных силах Республики Беларусь. Но военному делу нужно уделять много времени, а мне хотелось проводить его с семьей. С возрастом переоцениваешь отношение к жизни. Конечно, основную задачу по зарабатыванию денег выполнять приходится, но ты понимаешь, что больше внимания нужно уделять близким. Потому было принято непростое решение уволиться. Я закончил курсы повышения квалификации, получил специальность экономист-юрист, сейчас работаю в компании по производству бытовой химии. Хотел, чтобы работа была на дому, у меня это получилось.

Я всегда знал, что в моей семье будет минимум двое детей. У меня есть брат, а жена – из многодетной семьи. Чтобы выполнить свою функцию на этой земле, нужно как минимум воспроизвестись, а лучше «перевыполнить» задачу. Нация должна возрождаться, и каждый должен внести в это свою посильную лепту. Сейчас у нас четверо детей. Но если появится пятый, мы готовы.

– Какой вы отец – демократичный или авторитарный?

– Наверное, больше авторитарный. Я воспитывался в семье военного и считаю, что в доме должен быть порядок и определенные правила, которые должны соблюдаться. Так всем будет проще. Я могу быть гибким, но есть позиции, где я непреклонен. Нельзя значит нельзя. Например, нельзя не слушать маму и папу: если родители сказали, то они не должны повторять дважды. У нас так поставлено, что у каждого есть свои обязанности и их выполнение обязательно. Например? На Новый год дочери подарили собаку. Она хотела хаски, но мы подумали и решили, что содержать в доме такую собаку проблематично, потому подарили ей австрийского пинчера и назвали его Хаски. Мы в ответе за тех, кого приручили. Обязанность детей – ухаживать за собакой и по очереди ее выгуливать. Не сделали – будет беседа и, возможно, наказание.

– Как наказываете? Кнут применяется?

– Я бы мог сейчас сказать, что я, мол, такой демократичный и у меня не бывает строгих наказаний, особенно физических, но я считаю, что иногда надо и по попе дать. Дети постоянно проверяют границы дозволенного, и если ребенок понимает, что может «спрыгнуть» и ему за это ничего не будет, то обязательно этим пользуется. Такие моменты стараюсь тут же пресечь. Чаще всего, если уж доходит до серьезного разговора, достаточно взять ремень в руки и погрозить. Отделаются легким испугом (Алексей улыбается). Я учу детей тому, что за каждый поступок в жизни придется ответить. Потому, прежде чем что-то сделать, нужно задать себе три вопроса: зачем ты это делаешь, к чему это может привести и зачем тебе это надо. Простое «я так хочу» не прокатывает. Обоснуй, приведи аргументы. Стараюсь мнение детей не душить, но, если оно идет вразрез с какими-то правилами, объясняю, что так нельзя.

– Чем занимаются ваши дети? Решаете за них, в каком направлении развиваться?

– Всегда поддерживаю детей, когда они куда-то двигаются. Если появился интерес к чему-то – занимайся. Но если он угасает, уже не принуждаю. Например, мои мальчишки занимались в школе, где детей обучают ментальной арифметике, развивают навыки мышления. Денис еще в общеобразовательную школу не ходил, а уже складывал трехзначные числа в уме и одновременно мог рассказывать стихотворение. Конечно, учителя были в восторге, а я горд. Но когда он сказал, что все, больше не хочет и не может, устал, мы решили, что хватит.

Похожая история была с обучением в школе фехтования. Тренировки посещали оба сына, но со временем интерес остался только у Дениса. В этом году он чемпион: закончил школу на отлично и занял первое место по фехтованию в Беларуси.

«Болеем за спортсмена!» Соревнования по фехтованию. Минск, 2019. Фото из архива семьи МАСЛОВЫХ

– Дочка пошла по вашим стопам – выбрала профессию юриста. Реализовываете свои амбиции в детях?

– Нет. У них свой путь. Я стараюсь сделать так, чтобы мои дети могли максимально проявить себя в чем-то, даю им поле для действия. Но нужно направлять и подталкивать, иначе могут пойти не по тому пути. Дочь наблюдала за моей работой и однажды спросила, как так сделать, чтобы заниматься тем же. Мы помогли найти университет и поддерживаем ее, как можем. Но если завтра она придет и скажет: «Я поняла, что это не мое», настаивать не будем. Правило то же: обоснуй. Если сможешь – решение будет принято.

– Что в жизни вам помогает в воспитании детей?

– В первую очередь жена, конечно. Она у нас гибкая, эдакий посредник между папой и детьми. Но в вопросе воспитания мы с ней на одной стороне: мама не отменяет установленные правила и наказания, не подрывает авторитет отца, и это очень правильно. Получилось так, что дети – ее главная работа, она в этом деле профессионал. Читает книги по воспитанию и развитию, иногда «подкидывает» мне какие-то статьи, если считает, что где-то я был неправ.

Помогают мне и мои профессиональные навыки. Например, сказывается опыт службы в армии, ведь солдаты – это те же дети, только взрослые. Можно сказать, что на них я научился, как реагировать на разные «не могу», «не хочу», «не умею». Не умеешь – учись! А я подскажу. Вот, например, детей строго спрашиваю за оценки в школе. В основном уроки они делают сами, я им в этом вопросе доверяю. Бывает, приходит сын и говорит: «Папа, я не понимаю!» Отвечаю – расскажи это правило и это… И тут оказывается, что просто не выучил. Отправляю доучивать, и он, как правило, уже не возвращается: все понял и сделал сам. А вот это «Папа, реши за меня» я не люблю и не приветствую.

Наверное, я выгляжу слишком строгим. Но такова задача отца. Когда с ребенка пылинки сдувают, он вырастает неприспособленным к жизни, где мы часто сталкиваемся с тем, что приходится стучать в закрытые двери. Если ребенок будет от этого ломаться, то ничего не сможет добиться в жизни. Подготовку он должен пройти в семье.

Семейство Масловых на отдыхе. Фото из архива семьи МАСЛОВЫХ

– Содержать большую семью не каждому по силам. Бывает такое, что накатывает усталость, опускаются руки, появляется страх, пропадает мотивация?

– О, мотивация у меня такая, что подпрыгивать хочется! Финансово обеспечить большую семью трудно. Приходится больше трудиться, изыскивать новые возможности, иногда себя в чем-то ущемлять. Но страха нет. Некогда бояться.

Хотя, признаюсь, однажды мне стало по-настоящему страшно. Я чудом избежал серьезной аварии, отделался легким испугом. После случившегося сидел в машине и думал: «А что, если бы я сегодня не вернулся домой? Что стало бы с моей семьей?» Когда посылаешь какую-то мысль, приходит ответ. Не прошло и пары дней, как я встретил старого знакомого, который рассказал о программе накопительного пенсионного страхования. Да, сейчас, возможно, придется себя в чем-то ограничить, но так мы позаботимся о будущем.

– Рожая столько детей, надеетесь, что когда-нибудь, в старости, они будут вам помогать? Так сказать, вернут свой долг родителям.

– Я смотрю на свою маму. У нее небольшая пенсия, но она старается помочь и порадовать своих детей и внуков. А от меня принимать финансовую помощь ей крайне некомфортно.

Рассчитываю ли я на помощь детей? Нет. Они навсегда под нашим крылом. Даже когда вырастут. Сейчас нам очень помогают наши родители. Не финансово, конечно. Без бабушек и дедушек, мы бы не решились на четвертого ребенка. Они всегда готовы подстраховать, приглядеть за внуками, это нас здорово выручает.

Совместный отдых – одна из традиций семьи Масловых

Фото из архива семьи МАСЛОВЫХ

– Чем многодетные семьи отличаются от семей, где воспитывается 1-2 ребенка?

– В многодетных семьях нет детей-эгоистов. Я считаю, что они больше приспособлены к жизни, так как начинают жить в социуме раньше и развиваются в рамках ограниченных ресурсов. Дети осознают единство с семьей, принадлежность к чему-то большему, участвуют в общих делах. Мы стараемся создавать какие-то семейные традиции, будь то ежегодный выезд всей семьей на море или встреча Нового года в семейном кругу. А в целом мы такие же, как и все.

– Как вы находите баланс времени на общение с семьей и на свои личные интересы? Остается время на отдых?

– Свои желания нередко приходится задвигать на задний план, но мы с женой иногда позволяем себе «сбагрить» детей на денек-другой бабушкам и дедушкам (спасибо им) и уехать куда-нибудь, чтобы побыть вдвоем. В остальное время мы живем ради детей, и покой нам только снится (Алексей смеется). Мне повезло, что имею возможность работать дома. Дети знают: если папа работает, то отвлекать нельзя. Только младшему пока не объяснишь этого. Прибегает, усаживается на колени. Берешь его на руки и понимаешь – вот оно, счастье. А все остальное – мелочи жизни и средство для их достижения.

К своим 45 годам могу сказать: я – счастливый человек. Деревьев посадил много, родил трех сыновей и дочку, дом обеспечил. Моя семья – место, куда хочется приходить. А иногда и не уходить. Уедешь в командировку, сядешь в гостинице и думаешь, как их всех не хватает, никто не подойдет, не дернет, не прижмется к тебе. Думаешь – быстрей бы домой. Мы с женой иногда представляем, что однажды все наши дети разлетятся кто куда, у них будет своя жизнь, а мы сможем отдохнуть. Но потом радуемся: не сможем. Ведь пойдут внуки…