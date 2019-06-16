Что есть в жару, чтобы помочь организму справиться с перегревом 2 16.06.2019, 13:06

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Продукты, восстанавливающие водный баланс.

При высоких температурах хочется пить, и это естественное защитное поведение нашего организма. Он на 60%The water in you состоит из воды, причём вода эта не пресная, а солёная. Ключевыми химическими элементами этой «солёности» являются натрий (Na) и калий (K), пишет lifehacker.ru.

Организм пытается охладиться, выделяя пот и испаряя его с поверхности кожи. При этом теряется не только вода, но и соли, микроэлементы и другие компоненты у марафонцев в жаркую погоду и могут достигать двух литров в час.

Чтобы понять, что воды не хватает, здоровому человеку проще всего ориентироваться на чувство жажды и на диурез — частоту мочеиспускания, количество и концентрацию мочи. Если вы справляете малую нужду реже, чем обычно, и моча слишком тёмная, концентрированная, то воды наверняка нужно добавить. Поможет в этом не только увеличение потребления жидкости, но и определённое питание.

Что включить в рацион

Соли

В жару включать соль в рацион целесообразно и даже необходимо. Так, жизненно необходимый нам натрий содержится в некоторых продуктах: молоке и сливках (50 мг на 100 г), яйцах (80 мг на 100 г). Основной же источник натрия — это поваренная соль (NaCl). Её добавляют в готовые пищевые продукты, соответственно, натрий содержится и в них. Например, в хлебе около 250 мг натрия на 100 г. Много его и в готовых рыбных или мясных деликатесах (бекон содержит 1,5 г натрия на 100 г), в снеках (солёные крекеры и попкорн содержат 1,5 г натрия на 100 г). Также натрий в избытке присутствует в приправах и соусах. Например, соевый соус содержит 7 г натрия на 100 г.

Норма потребления поваренной соли для людей старше 16 лет составляет 5 г (½ чайной ложки без горки) в день.

Калием богаты: фасоль и горох (примерно 1,3 г на 100мг), орехи (600 мг на 100 г), бананы и папайя (300 мг на 100 г). Запечённый в кожуре картофель содержит 573 мг калия на 100 г.

Норма потребления калия для взрослых составляет не менее 3,51 г в день.

Овощи и фрукты

Потребляя фрукты и овощи, вы, по сути, не едите, а пьёте, ведь примерно на 90% они состоят из воды. Однако, в отличие от обычной, вода в составе овощей и фруктов уже содержит часть необходимых нам солей.

Источник: lifehacker.ru

Овощи можно есть целиком или в виде салатов. Небольшое количество поваренной соли компенсирует потери натрия, а растительное масло или йогурт, используемый в качестве заправки, улучшит вкус и пищевую ценность. В салаты также можно добавить нежирное мясо, рыбу или сыр — это разнообразит их и обогатит белком.

Запивайте салаты чистой водой, квасом или кефиром комнатной температуры. В азиатских странах в жару повсеместно употребляют горячий зелёный чай.

Холодные супы

Это идеальный вариант — и еда, и питьё сразу. Практически в любой национальной кухне есть свой рецепт прохладного супа на случай жары, например свекольник, окрошка, гаспачо, таратор, холодник, ботвинник.

Такие супы состоят из овощной, овощно-мясной, овощно-рыбной заправки и жидкой основы. Вариантов жидкостей много. На выбор: квас тёмный или светлый; кефир, сыворотка или другие кисломолочные продукты; овощные, грибные, рыбные или мясные бульоны. Обычно холодные супы едят с добавлением мелко нарубленной свежей зелени и ароматных трав. В особо жарких странах принято добавлять куски льда прямо в суп. Подобрать рецепт себе по вкусу и кошельку совсем несложно.

Острые специи

Специи — неотъемлемая составляющая рациона в жарких странах и не только. В России традиционно употребляют в пищу горчицу и хрен — их добавляют и в окрошку.

Острые пряности используют как натуральные консерванты, поскольку они препятствуют размножению бактерий в продуктах, что особенно актуально при высокой температуре окружающей среды. Жгучее воздействие специй на слизистую пищеварительного тракта вызывает лёгкий химический ожог и ответный выброс гормонов удовольствия для обезболивания. Это свойство даже используют в медицине. Есть немало средств на основе капсаицина — основного алкалоида красного перца.

Мята с её приятным охлаждающим вкусом чаще выступает компонентом прохладительных напитков, десертов или закусок. Жгучие перцы традиционно используются в блюдах кавказской, азиатской и мексиканской кухни, что доказывает целесообразность их употребления в жаркие дни. Однако следует помнить, что при многих заболеваниях острая и пряная пища противопоказана.

Заключение

Летняя жара — явление преходящее. Природа обеспечила нас на случай перегрева защитными механизмами: для регуляции температуры тела — изменением интенсивности кровоснабжения кожи и потоотделением, а для пополнения водно-солевого баланса и энергетических нужд — жаждой и голодом. Нам следует внимательнее относиться к потребностям своего организма, чтобы успешно справляться с изменениями окружающей среды.