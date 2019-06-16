В Минске открыли патриотический бар «Kalinoŭski»2
- 16.06.2019, 12:59
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Стены заведения украшены цитатами из «Мужыцкай праўды» и портретами национального героя Беларуси.
Новый бар в патриотическом стиле появился на улице Зыбицкой в Минске. Стены там украшают цитаты из «Мужыцкай праўды» и портреты Кастуся Калиновского, а в коктейльном меню можно увидеть названия месяцев по-белорусски, сообщает «Белсат».
Минский предприниматель Алексей Слаута открыл бар на месте бывшего бургерного кафе. Все оформление внутри – на белорусском языке. На столиках – вазы с колосками. Свет в помещении неяркий, немного приглушенный.
Меню называется «Коктейльная правда» – па аналогии с «Мужыцкай праўдай» – и предлагает авторские коктейли с названиями месяцев: «красавік, сакавік, травень» и т.д. Также там можно попробовать настойки «на своем» и безалкогольные напитки собственного производства.
Некоторые минчане уже успели посетить бар и выложить фото в соцсетях.
Дизайн «Каліноўскага» однозначно понравится любителям красивых снимков в инстаграме.