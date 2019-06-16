Ученые выяснили, откуда взялось золото на Земле 3 16.06.2019, 12:15

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Предложена новая теория.

Химические элементы во Вселенной происходят благодаря явлению термоядерного синтеза. Этот процесс, идущий в недрах звезд, заключается в слиянии легких атомов с образованием более тяжелых. Но как бы много ни было энергии внутри какой-либо звезды, она не сможет образовать в себе элементы тяжелее железа, так как их слияние не дает нужного для существования звезды количества энергии, пишет naked-science.ru.

Но как тогда произошли такие химические элементы, как золото и платина? Этот вопрос с давних пор интересовал ученых. Одна из самых популярных теорий заключается в том, что они были рассеяны в пространстве в результате столкновений нейтронных звезд.

Но новое исследование, проведенное астрофизиками Колумбийского университета, показывает, что за появление около 80 процентов золота во Вселенной может быть ответственен упускаемый из виду тип взрыва сверхновой. Этот тип — звезды с коллапсирующим ядром. Претерпеть такое превращение могут только достаточно тяжелые звезды — с массой от восьми до 40-50 солнечных.

Используя компьютерное моделирование, астрофизики установили, что большая часть золота во Вселенной должна происходить из звезд с коллапсирующим ядром — коллапсаров. Этот тип взрыва сверхновой часто упускали из виду, так как считалось, что только столкновение нейтронных звезд способно произвести много достаточно стабильных тяжелых элементов. Ученые утверждают, что хотя коллапсары встречаются еще реже, чем столкновения нейтронных звезд, они могут выбрасывать в космос огромные количества вещества, поэтому их версия может стать основной в вопросе о том, как на Земле появились тяжелые химические элементы.

Это исследование, по словам ученых, позволит понять, как образовалась наша Галактика и откуда в ней появились разные химические элементы.