В Бресте 300 человек вышли на марш против завода АКБ 9 16.06.2019, 13:12

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Фото: телеграм-канал «Баста»

(Обновляется) Участники шествия подняли флаг города.

Брестчане собрались на традиционное воскресное кормление голубей. Настроение праздничное, водители сигналят в знак поддержки, сообщает телеграм-канал «Баста».

Люди не верят обещаниям властей, обсуждают дальнейшие действия.

Фото: телеграм-канал «Баста»

- Наша цель - не приостановка работы, ни проведение дополнительных проверок, а закрытие завода аккумуляторных батарей. Будем давить дальше. Акции продлятся до победы, - говорит один из участников.

После акции на площади Ленина люди пошли шествием по улицам Бреста. В нем принимают участие около 300 человек.

«Участники шествия подняли флаг Бреста. Присоединяются новые люди», - сообщает «Баста».

Шествие закончилось у кинотеатра «Беларусь».