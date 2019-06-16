В Бресте 300 человек вышли на марш против завода АКБ

В Бресте 300 человек вышли на марш против завода АКБ9
- 16.06.2019, 13:12
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(Обновляется) Участники шествия подняли флаг города.
Брестчане собрались на традиционное воскресное кормление голубей. Настроение праздничное, водители сигналят в знак поддержки, сообщает телеграм-канал «Баста».
Люди не верят обещаниям властей, обсуждают дальнейшие действия.
- Наша цель - не приостановка работы, ни проведение дополнительных проверок, а закрытие завода аккумуляторных батарей. Будем давить дальше. Акции продлятся до победы, - говорит один из участников.
После акции на площади Ленина люди пошли шествием по улицам Бреста. В нем принимают участие около 300 человек.
«Участники шествия подняли флаг Бреста. Присоединяются новые люди», - сообщает «Баста».
Шествие закончилось у кинотеатра «Беларусь».