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Трамп назвал дату начала своей президентской кампании

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  • 16.06.2019, 13:59
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Кампания стартует во Флориде.

Президент США Дональд Трамп официально начнет свою предвыборную кампанию 18 июня, сообщается в Twitter американского президента, передает gordonua.com.

"Президент Трамп начнет кампанию-2020 во Флориде. Вторник станет великим днем", – сказано в сообщении.

Трамп баллотировался на пост президента США от Республиканской партии и был избран главой государства в ноябре 2016 года, 20 января 2017-го состоялась его инаугурация. В 2018 году он заявлял, что пойдет на второй президентский срок, так как этого "все хотят". Об участии в выборах он пообещал объявить 18 июня 2019 года.

Среди возможных конкурентов Трампа – Джо Байден из Демократической партии. Байден объявил о намерении участвовать в выборах 25 апреля 2019 года.


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