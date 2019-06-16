Трамп назвал дату начала своей президентской кампании 1 16.06.2019, 13:59

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Кампания стартует во Флориде.

Президент США Дональд Трамп официально начнет свою предвыборную кампанию 18 июня, сообщается в Twitter американского президента, передает gordonua.com.

"Президент Трамп начнет кампанию-2020 во Флориде. Вторник станет великим днем", – сказано в сообщении.

“President Trump to launch 2020 Campaign in Florida!” @foxandfriends Tuesday will be a Big Crowd and Big Day! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 15, 2019

Трамп баллотировался на пост президента США от Республиканской партии и был избран главой государства в ноябре 2016 года, 20 января 2017-го состоялась его инаугурация. В 2018 году он заявлял, что пойдет на второй президентский срок, так как этого "все хотят". Об участии в выборах он пообещал объявить 18 июня 2019 года.

Среди возможных конкурентов Трампа – Джо Байден из Демократической партии. Байден объявил о намерении участвовать в выборах 25 апреля 2019 года.