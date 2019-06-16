Ялинка Соловьева: Я бы снова выбрала обучение на белорусском языке 2 16.06.2019, 14:22

Фото: mogilev.online

Как закончила школу единственная белорусскоязычная ученица в Могилеве.

С могилевской школой № 1 простилась первая за 20 лет белорусскоязычная ученица Ялинка Соловьева. Она в классе была одна, сообщает «Радыё Свабода».

Ялинка закончила девять классов и получила свидетельство об общем базовом образовании. Из-за нее в 2010 году в 380-тысячном городе попытались восстановить обучение в местных школах на белорусском языке. В результате из девяти только один год у нее были одноклассники.

Училась Ялинка в первой могилевской школе, которая базируется в центре города на улице Первомайской. Продолжать обучение она хочет в Белорусском гуманитарном лицее. «Свобода» писала о Ялинке Соловьевой все 9 лет ее учебы, а теперь попросила родителей и саму выпускницу подвести итоги.

Фото: mogilev.online

Родители Ялинки говорят, что за время учебы дочери им было психологически трудно противостоять чиновникам, которые, дав сначала разрешение на открытие белорусского класса, через 5 лет пытались его ликвидировать. Равнодушие чиновников к белорусскому языку и обучению на нем возмущает их.

«Если бы администрация школы или горисполком прилагали усилия для поиска учеников в Ялинкин класс, а не возлагала ответственность на общественность и родителей, то у нее бы были одноклассники. Да и вообще были бы полноценные белорусские классы в Могилеве», — считает отец школьницы Дмитрий Соловьев.

Соловьевы ежегодно пытались найти одноклассников дочери. За девять лет ее учебы они пообщались со многими родителями. Среди них было немало тех, кто благосклонно относился к белорусскому, но своих детей так и не решились отдать в белорусские классы.

Фото: mogilev.online

«У всех родителей была одна отговорка: по окончании белорусского класса их детям не будет где продолжить учебу, поскольку нет белорусскоязычных вузов. В тех, что есть, им после белорусского языка будет некомфортно учиться», — передает слова родителей Дмитрий Соловьев.

Как это, когда каждый день вызывают к доске

Отец говорит, что его дочери учиться одной в классе было непросто. У нее не было возможности за кем спрятаться или отсидеть урок на выселках. Она постоянно была на виду у учительницы.

В Ялинкином свидетельстве о получении общего базового образования только одна «7» среди «9» и «10». Мать ученицы Надежда Соловьева отмечает: такая успешность — результат индивидуального обучения дочери в школе.

Она считает, что родителям, которые хотят своим детям лучшего, стоит задуматься об их учебе на белорусском языке.

«Белорусские классы еще какое-то время останутся малокомплектными, и это хорошо, — говорит Надежда Соловьева. — Учитель будет уделять больше внимания каждому ученику».

Фото: mogilev.online

По ее словам такое обучение более плодотворное, так как способствует успеваемости ученика. Заявления, что ученики белорусскоязычных классов оторваны от социального окружения, выдумка, говорит она.

«Ялинка имеет подруг из русскоязычных классов, и недоразумений, что она учится по-белорусски, не возникало. Наоборот, это вызывает интерес у сверстников», — объясняет Надежда Соловьева.

Ялинка Соловьева: «Я бы снова выбрала обучение на белорусском языке»

Сама Ялинка не видит особых проблем с обучением в малокомплектном классе. Был период, говорит она, когда ровесники удивлялись, что она учится одна. Для них был непривычен и язык обучения. Со временем они перестали ее донимать такими вопросами.

«Я не выбирала, в каком классе учиться, так родители захотели. Если бы сейчас у меня спросили, где хочу учиться, то выбрала то, что выбрали некогда для меня мои мама и папа», — говорит Ялинка.

Фото: mogilev.online

По ее мнению, родители не отдают своих детей в белорусские классы, так как привыкли говорить в повседневной жизни по-русски и им трудно решиться перейти на белорусский язык.

Чиновники не помогали

Открытия в 2010 году белорусского класса после нескольких месяцев переговоров с чиновниками добивались могилевские сторонники белорусского языка. Решение об открытии класса было принято 30 августа.

Незадолго до учебного года желание учиться в белорусском классе, кроме Соловьевых, высказывали еще двое родителей. Но заявлений в белорусский класс они так и не написали. Пятилетняя Ялинка осталась одна.

«Мы столько времени сражались с чиновниками, что отказаться от белорусского класса — значило убить время, усилия и саму идею обучения по-белорусски», — объясняет тогдашнюю позицию Дмитрий Соловьев.

В пятом классе чиновники из горисполкома пытались Ялинкин класс объединить с русскоязычным классом. Свои намерения аргументировали необходимостью экономить расходы бюджета.

Фото: mogilev.online

«Они говорили, что в новой классе с дочерью учителя будут говорить по-белорусски, но предметы будут преподавать по-русски. Мы не согласились. Предлагали компромиссы. В конце концов нас оставили в покое», — отмечает Надежда Соловьева.

Ялинка хочет учиться с белорусскоязычными сверстниками

Следующие два года Ялинка училась без особых проблем. Родители говорят, в девятом классе они заметили, что у дочери исчез интерес к некоторым предметам, хотя успешность осталась такой же. Они сделали вывод, что учителя преподавали эти предметы неинтересно.

«Дочка начала понимать, что школьное обучение не соответствует ее взглядам и ценностям. Она мечтает учиться с белорусскоязычными сверстниками, а школа этого дать не может», — отмечает Надежда Соловьева.

Дочкину позицию мать объясняет тем, что современная школа не развивается и цепко держится за стандарты обучения прошлого века.

Есть ли еще белорусскоязычные ученики в Могилеве

В двух местных школах Могилева по-белорусски сейчас учится 19 детей. Белорусские классы набранны в двух школах: 1-й и 34-й. Они малокомплектные, наибольшее число учеников — 8 человек.

В одном из садов в прошлом году набрали белорусскую группу из 2- и 3-летних детей. Ее посещает 16 малышей. Горисполком рассматривает вопрос о наборе еще двух групп в садах других районов.

Что касается белорусских классов, то чиновники говорят, что готовы дать разрешение на их открытие, когда будет «хотя бы 10 заявлений».

Как было до Лукашенко

В 1993-1994 году по-белорусски в Могилеве учились около 1000 учеников. Тогда на базе 9-й городской школы была создана белорусская гимназия.

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Фото: mogilev.online

По планам горисполкома, в 1993 году более 60% первоклассников должны были учиться на белорусском языке. По Беларуси этот процент достигал 76. Кроме того, в 1993 году в местных детских садах готовились набрать более 300 белорусских групп.

После «языкового» референдума, который состоялся по инициативе Александра Лукашенко 14 мая 1995 года и лишил белорусский язык статуса государственного, белорусские классы начали закрывать. Последние белорусские классы в Могилеве исчезли в 2001 году.