Аргентина и Уругвай полностью обесточены

Аргентина и Уругвай полностью обесточены3
- 16.06.2019, 15:04
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Отключение электричества произошло также в некоторых районах Бразилии и Парагвая.
В воскресенье, 16 июня, во всей Аргентине и Уругвае произошло массовое отключение электроэнергии, сообщает nv.ua.
Согласно сообщению энергокомпании Edesur, Аргентина и Уругвай остались без электричества из-за сбоя в системе электроснабжения.
Отключение электроэнергии затронуло по меньшей мере 48 млн жителей.
Una falla masiva en el sistema de interconexión eléctrica dejó sin energía a toda la Argentina y Uruguay. Ampliaremos con más información. #SinLuz #CortedeLuz— Edesur Argentina (@OficialEdesur) June 16, 2019
BBC сообщает, что отключение электричества произошло также в некоторых районах Бразилии и Парагвая.
Аргентинские СМИ сообщили, что массовый блэкаут произошел после 07:00 по местному времени, в результате чего было остановлено движение поездов.