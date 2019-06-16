Украина предложила Молдове импортировать газ из ЕС без участия «Газпрома» 16.06.2019, 15:23

Действие старого соглашения истекает в конце года.

Компания «Укртрансгаз» предложила Молдове использовать возможности украинской газотранспортной системы (ГТС) и импортировать газ из Евросоюза через нее, чтобы российский «Газпром» в этой схеме не участвовал. Об этом говорится в сообщении на сайте «Укртрансгаза». Соответствующее предложение, по информации пресс-службы, было направлено Молдове еще весной. Известно о нем стало только 14 июня. В Кишиневе эту информацию пока никак не комментировали.

Подобная инициатива, отметили в украинской компании, появилась «в связи с задержкой строительства интерконнекторов Румыния — Молдова» (речь идет об альтернативном газопроводе для соединения с газотранспортной сетью Румынии, который Молдова строит при поддержке ЕС). Это, уверены в «Укртрансгазе», «ставит молдавскую сторону в зависимость от очередных переговоров с «Газпромом».

Чтобы минимизировать «потенциальные риски, связанные с возможным прерыванием транзита природного газа из России, и гарантировать безопасность поставок газа молдавским потребителям», в Киеве заявили о готовности помочь Молдавии импортировать газ через украинскую ГТС, отмечается в сообщении.

Последняя сегодня, указали в пресс-службе, «обеспечивает гибкую и надежную транспортировку больших объемов газа в Европу по конкурентоспособным ценам».

Кроме того, «Укртрансгаз», рассказали в пресс-службе, предложил Молдове создать в украинских подземных хранилищах собственный «страховой запас газа». В Киеве полагают, что этой зимой он сможет обеспечить бесперебойные поставки газа молдавским потребителям. В целом общая мощность в точках соединения между Молдовой и Украиной, добавили в компании, позволяет транспортировать до 15 млн куб. м газа в день.

Действующий газовый контракт Молдовы с «Газпромом» истекает 31 декабря 2019 года. Летом прошлого года молдавский министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич утверждал, что новый договор с российской компанией Кишинев не будет заключать до тех пор, пока не будет построен газопровод Кишинев — Унгены. «Мы очень хотим, чтобы у нас как можно скорее стал доступен альтернативный газ. Тогда появится конкуренция и все будут бороться за нас как клиента», — отмечал он.