«У завода АКБ сейчас столько вылезло всего, что у них голова кругом идет» 16.06.2019, 15:28

Фото: b-g.by

Брестчане вышли на акцию протеста, несмотря на приостановку строительства аккумуляторного завода .

Днем 16 июня на площади Ленина в Бресте прошло традиционное кормление голубей в знак протеста против строительства под Брестом аккумуляторного завода. На этот раз на площади собрались около 300 человек. Большинство из них потом прошлись маршем по центральным улицам города. Главной темой, которая обсуждалась, стало решение главы области Анатолия Лисa о приостановке завода до устранения нарушений, сообщает «Брестская газета».

«Хочется верить, что это не спектакль, что в кабинетах поддержат, начнут все проверять-перепроверять и дойдут до правды», – сказал один из участников протеста.

«У «АйПауэра» сейчас столько вылезло всего, что у них голова кругом идет. Никто не даст им законодательство под себя переделывать. Завод закроют однозначно. Вопрос только в сроке – может, через неделю, может, через два месяца. Он всем невыгоден: власти, государству. Он нам не выгоден», – считает активист Олег Вялов.

Фото: b-g.by

Строительство аккумуляторного завода на промышленной площадке «Аэропорт» в СЭЗ «Брест» началось в конце 2017 года. Его запуск изначально планировался в августе 2018 года, потом в конце 2018 года. В 2019 году сроки тоже не раз продлевались.

Фото: b-g.by

Одновременно со стройкой в Брестском регионе началась кампания против появления в СЭЗ этого предприятия. На протяжении всего этого времени инициативная группа брестчан и жителей района, а также ее сторонники постоянно заявляли о многочисленных нарушениях на разных этапах реализации проекта. Представители завода уверяли, что нарушений нет, до недавних пор об этом говорили и чиновники.

Фото: b-g.by

Начиная с 5 марта 2018 года каждое воскресенье противники завода выходят на площадь Ленина покормить голубей и тем самым высказать свой молчаливый протест против строительства в СЭЗ «Брест» аккумуляторного завода. За это многих из них не раз задерживали и штрафовали.

Фото: b-g.by

Кампания по борьбе с заводом уже стала самым долгим протестом в истории современной Беларуси. Активисты заявляют, что будут выходить на площадь и нести круглосуточное дежурство возле завода, с фото- и видеофиксацией до тех пор, пока предприятие не будет закрыто.