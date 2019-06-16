День Святой Троицы: традиции и что можно делать в этот день 16.06.2019, 16:04

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Православные и католики отмечают сегодня один из главных церковных праздников – Троицу.

Этот праздник отмечают на 50-й день после Пасхи (отсюда второе известное наименование — Пятидесятница). У православных этот праздник называют также Днем сошествия святого духа (олицетворяет начало новой эпохи существования человечества и считается днем создания христианской церкви), пишет сайт Медиа-Полесье.

Но самое главное — в этот день святой дух сошел на 12 апостолов и открыл им, что Бог един и троичен одновременно.

В этот день веточками деревьев с молодыми листьями украшают церкви и жилища, демонстрируя тем самым расцвет души человека и обновление людей.

В Троицу нельзя:

- ходить на кладбище: родных и знакомых поминают в родительскую субботу накануне;

- работать по дому и на земле;

- ссориться и завидовать;

- ходить в лес;

- купаться.

Церковь и традиции рекомендуют:

- сходить в храм и помолиться;

- заготовить березовые веники для бани (он считается целебным).

Приметы на Троицу:

- дождь на Троицу – к теплой погоде, урожаю и грибам;

- жара – всё лето будет засушливым.