День Святой Троицы: традиции и что можно делать в этот день
- 16.06.2019, 16:04
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Православные и католики отмечают сегодня один из главных церковных праздников – Троицу.
Этот праздник отмечают на 50-й день после Пасхи (отсюда второе известное наименование — Пятидесятница). У православных этот праздник называют также Днем сошествия святого духа (олицетворяет начало новой эпохи существования человечества и считается днем создания христианской церкви), пишет сайт Медиа-Полесье.
Но самое главное — в этот день святой дух сошел на 12 апостолов и открыл им, что Бог един и троичен одновременно.
В этот день веточками деревьев с молодыми листьями украшают церкви и жилища, демонстрируя тем самым расцвет души человека и обновление людей.
В Троицу нельзя:
- ходить на кладбище: родных и знакомых поминают в родительскую субботу накануне;
- работать по дому и на земле;
- ссориться и завидовать;
- ходить в лес;
- купаться.
Церковь и традиции рекомендуют:
- сходить в храм и помолиться;
- заготовить березовые веники для бани (он считается целебным).
Приметы на Троицу:
- дождь на Троицу – к теплой погоде, урожаю и грибам;
- жара – всё лето будет засушливым.