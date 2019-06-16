Россию захлестнула инфляция щей 1 16.06.2019, 16:21

Суповой набор дорожает в раза быстрее официальной инфляции.

Пока ЦБ и правительство РФ праздную «победу над инфляцией», подскочившей из-за повышения НДС, в России стремительно дорожает базовое продовольствие, пишет finanz.ru.

Набор ингредиентов для щей, который служит самым точным измерителем инфляции на уровне беднейшей прослойки населения, растет в цене в 2,5 раза быстрее итоговой цифры от Росстата.

В первом квартале покупательная способность населения России упала по 17 из 24 основных продуктов питания, отмечает в «Комментариях о государстве и бизнесе» Высшая школа экономики.

Набор продуктов для щей по рецепту из «Книги о вкусной и здоровой пище» стал дороже на 13,9%, при том что официальная инфляция составила 5,3%.

Денежные доходы граждан РФ выросли в номинальном выражении всего на 3,2% , а их покупательная способность, измеренная на уровне базовых овощей и мяса, рухнула на 9,4% год к году.

Иными словами, россияне в 2019 году могли позволить себе на 16 суповых наборов меньше, чем год назад, указывает замдиректора «Центра развития» ВШЭ Светлана Мисихина.

Захлестнувшая страну инфляция щей непропорционально задевает значительную часть граждан, которые получают доходы ниже среднего и вынуждены тратить значительную их часть на еду.

По некоторым продуктам питания, в том числе за пределами супового набора, покупательная способность упала «очень заметно», продолжает Мисихина: по капусте - на 41,2%, сахару - 20,2%, сахару - 20,2%, луку - 18,1%, крупам - 15,6%, курам - 15,4%, яйцам - 12,7%, моркови - 9,2%.

Это отчасти объясняет, почему люди ощущают инфляцию в разы выше, чем видит официальная статистика. Так, если Росстат оценил рост цен в мае в 5,1%, наблюдаемая населением инфляция составила 10,4% (данные ЦБ).

«На динамику покупательной способности населения повлияли, среди других причин, невысокие по сравнению с 2018 годом темпы роста доходов населения (и прежде всего, заработных плат), ускорение инфляции, связанной в том числе с ростом НДС и акцизов на бензин, некоторые специфичные для отдельных продуктов факторы (например, разделение молочных и молокосодержащих продуктов и т. п.)», - отмечает Мисихина.