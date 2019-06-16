Как из зоны отселения вывезли целый дом 16.06.2019, 16:31

Иллюстрационное фото

Мини-реакторы могут быть и, скорее всего, есть, где угодно, в самых неожиданных местах Беларуси.

Основатель сайта «Сильные новости» Пётр Кузнецов написал о разговоре с соседом, от которого узнал о том, что в деревне продается дом, вывезенный из зоны отселения, пишет «Салідарнасць».

— Видел? Покупатели приезжали, — машет рукой в сторону соседнего участка с пустым и немолодым домом. — Не возьмут. Дом с 1986 года стоит. Он его привез из Ветковского района, из зоны отселения. Привез, поставил, зарегистрировал. 30 лет никто в доме не живет.

Ветковский район отселен не полностью. Если речь идет о тех местах, то, скорее всего, разговор примерно о территории от Светилович и дальше, насколько я в курсе.

Если кто-то сомневается, что можно вот так взять, привезти и поставить из другого места целый дом, то я скажу, что это не проблема вообще, — отмечает Пётр Кузнецов и приводит пример: в Гомеле стоит церковь, которую точно так же привезли из Брагинского района.

— Сам факт, если подумать... Дом из зоны отселения привезти, поставить, выставить на продажу. Красиво. Технично, я бы даже сказал.

В сети кто-то обратил внимание на то, что людей из Припяти эвакуировали с запретом брать вещи, якобы на пару дней, а сейчас там в домах — голые стены. Все вывезли мародеры, все расползлось вокруг.

Кто-то, может, вспомнит скандал, когда оказалось, что запредельно фонит плитка в Минске на площади Независимости. Пришлось перекладывать.

После вчерашнего мой мир никогда не будет прежним: мародер, который вывозит целый дом — это что-то не просто новое для меня. Это что-то, не укладывающееся в мозгах. После этого понимаешь, что такие мини-реакторы могут быть и, скорее всего, есть, где угодно, в самых неожиданных местах.

С самыми предсказуемыми последствиями. Причин которых мы, тем не менее, не понимаем. Потому что самое страшное в радиации то, что ее не видно. И, кажется, все хорошо...