Как легче пережить жару 16.06.2019, 16:55

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Полезные советы врачей.

Тяжелее всего в такую погоду пожилым людям, маленьким детям и тем, кто имеет хронические заболевания, пишет сайт litsa.com.ua.

В Беларуси – жара. Как одеваться и питаться, чтобы переносить высокую температуру легче, посоветовали украинские врачи.

«Тяжелее всего переносят жару люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, астмой. Тяжело и пожилым людям из-за нарушения терморегуляции. Чувствительны к высокой температуре и маленькие дети, – отмечают специалисты. – Чтобы пережить жару было легче, следует следить за питанием и правильно одеваться».

В жару лучше отдать предпочтение светлой, просторной одежде из натуральных тканей, отметили врачи. Обязательно следует носить головной убор.

Не стоит употреблять много жирной и тяжелой пищи. Ограничить следует и сладкое, зато включить в рацион больше зелени. Нужно пить много жидкости, желательно – простой воды. А еще – полностью отказаться от алкоголя и сладких напитков.

По возможности, лучше не выходить на улицу с 10:00 до 16:00, когда там жарко. Также, следует отказаться от больших физических нагрузок.