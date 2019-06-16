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В минском аэропорту появилось объявление со «справедливой ценой» на такси

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  • 16.06.2019, 17:25
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Похоже, объявление адресовано иностранцам.

Пользователи соцсетей обратили внимание на объявление со «справедливой ценой» на такси, которое появилось в Национальном аэропорту Минск. В нем говорится, что поездка до города должна стоить 30 рублей, пишет tut.by.

Похоже, объявление адресовано иностранцам — на нем есть перевод на английский язык, а сумма указана сразу в нескольких валютах. У официального перевозчика аэропорта проезд в любую точку города стоит именно столько — 30 рублей.

Пассажиры нередко жалуются на неожиданно высокие тарифы минских таксистов. К примеру, в мае минский таксист выставил пассажирке счет в 73 рубля за поездку в полтора километра. Еще одна история: таксометр насчитал пассажирке 81,9 рубля за проезд от улицы Бобруйской до станции метро «Борисовский тракт».


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