Синоптики: Завтра дожди и грозы разбавят 30-градусную жару в Беларуси
- 16.06.2019, 18:14
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В понедельник ночью воздух местами прогреется до +19 градусов.
Жара в Беларуси не спадает: 17 июня в отдельных районах днем ожидается до 30 градусов, местами по стране пройдут дожди и грозы, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Будет облачно с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер будет южный с переходом на северо-западный умеренный, местами порывистый.
Воздух ночью местами прогреется до 19 градусов тепла, днем в среднем по стране - до 26 градусов, по востоку - до 30 градусов жары.