закрыть
16 июня 2019, воскресенье, 20:07
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Синоптики: Завтра дожди и грозы разбавят 30-градусную жару в Беларуси

  • 16.06.2019, 18:14
  • 1,540

В понедельник ночью воздух местами прогреется до +19 градусов.

Жара в Беларуси не спадает: 17 июня в отдельных районах днем ожидается до 30 градусов, местами по стране пройдут дожди и грозы, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер будет южный с переходом на северо-западный умеренный, местами порывистый.

Воздух ночью местами прогреется до 19 градусов тепла, днем в среднем по стране - до 26 градусов, по востоку - до 30 градусов жары.


популярное за неделю

Мнение

Тайные фокусы в зоне ультиматума
Тайные фокусы в зоне ультиматума Владимир Халип
Пора прекращать игры с диктаторами
Пора прекращать игры с диктаторами Андрей Санников
Окончательный диагноз
Окончательный диагноз Ирина Халип
В США я говорила о критической ситуации с независимыми медиа
В США я говорила о критической ситуации с независимыми медиа Наталья Радина