К голодающим в Пуховичском районе «Матерям-328» снова приезжали врачи 16.06.2019, 18:32

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Активистки голодают уже шестой день.

В деревне Остров Пуховичского района шестой день продолжают голодовку три активистки движения «Матери-328, передает «Радыё Свабода».

«Сегодня снова приезжала «скорая»: брали кровь на анализ, измеряли давление. Чиновников не было. Ничего нового за сутки не произошло. Возможно потому, что выходной», - сообщила участница голодовки Алла Берналь. По ее словам, они не намерены прекращать акцию протеста.

С голодающими поддерживают связь и другие активистки движения «Матери-328».

Участницы голодовки требуют:

- Встречи с Лукашенко

- Гуманизации антинаркотического законодательства

- Пересмотра дел по 328-й статье

- Убрать из закона понятие «особо опасные наркотики».

- Отставки председателя Верховного суда Валентина Сукало.

- Роспуска «палаты представителей» «национального собрания».

Голодовку с аналогичными требованиями активистки проводили в прошлом году в апреле - мае. Ту голодовку они прекратили после того, как им пообещали, что «палата представителей» рассмотрит изменения в 328-ю статью Уголовного кодекса.

«Палата представителей» в этом году 13 июня приняла поправки, согласно которым нижняя граница наказаний снизилась на два года: до трех лет по 2-й части статьи и до шести лет по 3-й части.

«Мать-328» считают эти изменения недостаточными.