Новая оптическая иллюзия удивила соцсети 16.06.2019, 18:51

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Автор иллюзии — профессор Техасского университета.

В «твиттере» начали распространять необычную картинку с шариками. Кажется, что они все разного цвета, но на самом деле шарики одинаковые, пишет сайт hi-tech.mail.ru.

Это изображение состоит из шариков одного и цвета и разноцветных линий. Восприятие цвета зависит от расположения шарика и линий, которые могут быть на переднем или заднем плане — это так называемый цветовой контекст. Поэтому при беглом взгляде одинаковые шарики кажутся разными, так как они находятся в разном контексте.

Автор этой картинки — Дэвид Новик, он профессор Техасского университета в Эль-Пасо. В своем «твиттере» он регулярно делится оптическими иллюзиями, и объясняет, как они работают. Например, есть более наглядная версия оптической иллюзии с одинаковыми шариками, только в движении: