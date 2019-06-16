закрыть
16 июня 2019, воскресенье, 20:06
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Новая оптическая иллюзия удивила соцсети

  • 16.06.2019, 18:51
  • 1,789

Автор иллюзии — профессор Техасского университета.

В «твиттере» начали распространять необычную картинку с шариками. Кажется, что они все разного цвета, но на самом деле шарики одинаковые, пишет сайт hi-tech.mail.ru.

Это изображение состоит из шариков одного и цвета и разноцветных линий. Восприятие цвета зависит от расположения шарика и линий, которые могут быть на переднем или заднем плане — это так называемый цветовой контекст. Поэтому при беглом взгляде одинаковые шарики кажутся разными, так как они находятся в разном контексте.

Автор этой картинки — Дэвид Новик, он профессор Техасского университета в Эль-Пасо. В своем «твиттере» он регулярно делится оптическими иллюзиями, и объясняет, как они работают. Например, есть более наглядная версия оптической иллюзии с одинаковыми шариками, только в движении:


популярное за неделю

Мнение

Тайные фокусы в зоне ультиматума
Тайные фокусы в зоне ультиматума Владимир Халип
Пора прекращать игры с диктаторами
Пора прекращать игры с диктаторами Андрей Санников
Окончательный диагноз
Окончательный диагноз Ирина Халип
В США я говорила о критической ситуации с независимыми медиа
В США я говорила о критической ситуации с независимыми медиа Наталья Радина