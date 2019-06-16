Предчувствие перемен 1 Илья Константинов, kasparov.ru

16.06.2019, 19:05

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Их уже нельзя предотвратить.

Не знаю, как вас, а меня с некоторых пор не покидает странное чувство приближающихся перемен.

Причем, перемен вполне определенного рода - Перестройки - 2.0.

Казалось бы, для этого нет особых оснований: телевизор все громче клеймит американский империализм, силовиков все больше, а свобод все меньше.

Ну да: вроде отстояли сквер и вытащили журналиста, но ведь это - капля в море.

А в основном - броня крепка и танки наши быстры.

И, все-таки - предчувствие перемен.

С чем оно связано?

Наверное с тем, что зашевелились "лучшие люди города", те самые что "ожидают за углом со вчерашнего вечера", те самые, что подали заявку на согласованный и запоздалый митинг в поддержку давно освобожденного Голунова.

Символом и лицом этой когорты, конечно, является Павел Гусев - глава некоего союза журналистов, "владелец заводов, газет, пароходов" (ну, газет - точно) и лучший друг МВД.

Уж если Павел Гусев вливает свой хорошо поставленный голос в хор протестующих, значит "дракон" дал ему добро на "подвиг".

Эти ребята обладают потрясающим верхним чутьем: ни одна гончая еще не повела носом, а они уже встают в стойку.

Именно благодаря этому чутью "лучшие люди" благополучно перекочевали из СССР в РФ, приватизировав по дороге все, что плохо лежало, предварительно положив плохо все, что лежало хорошо.

Главная заповедь "лучших людей" - если нельзя предотвратить, то нужно возглавить.

Пытаются возглавить, значит, уже нельзя предотвратить

Судя по всему, перемены произойдут и произойдут довольно скоро.

Только не нужно думать, что это будет некая "революция".

Никакой революции - обычная в наших краях оттепель, которую организуют именно для того, чтобы все изменить по форме, ничего не меняя по существу.

Об этом свидетельствует, среди прочего, тот факт, что нерв публичного протеста проходит по линии прав и свобод представителей элиты (журналистской, например), игнорирую интересы огромного большинства "черного народа".

Именно поэтому, предчувствие перемен вызывает у меня неоднозначную реакцию: с одной стороны - надежда, с другой - страх.

Надежда на глоток свободы, и страх, что при этом мне ( как в России водится) залезут в карман, чтобы вытащить последнюю копейку. "Лучшие люди" - мастера этого дела.

Впрочем, как говорится, на то и щука, чтобы карась не дремал.

Но, к слову, хорошее дело - не важно, кем и как делается. Ведь распад и разложение силовых структур становится главной угрозой национальной безопасности. Хотя происшедшее - вовсе не самоочищение Системы, вовсе нет. Пока нет.

А то, что многих знакомых и незнакомых от политики стало, похоже, тошнить - тоже нормально. Еще не так затошнит. И склоки, и разборки - тоже, к сожалению, норма. И это пока даже не цветочки и не завязи.

И есть еще одна ощутимая тонкость. То, что в десятках километрах от Москвы ничего не знают о конкретном журналисте или вообще о журналистах - это всем давно понятно. Но в любой точке страны очень хорошо знакомы с последней темой этого неизвестного мне журналиста - темой похоронной мафии. И здесь - тот редкий случай, когда могло бы быть пересечение чаяний либеральной общественности и "глубинного" народа.

Илья Константинов, kasparov.ru