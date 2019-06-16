Джон Болтон: Мадуро купил постоянную поддержку РФ за $209 миллионов 16.06.2019, 19:56

В это же время сотни тысяч венесуэльцев голодают.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обвинил венесуэльский режим Николаса Мадуро в покупке постоянной поддержки Москвы.

Об этом Болтон написал в Twitter, пишет «Новое время».

Maduro has grossly mismanaged Venezuela’s resources. In May, while hundreds of thousands of Venezuelans went hungry, Maduro gave Russia $209 million for a defense contract to buy their continued support. Venezuelans want true democratic leadership, not repression. — John Bolton (@AmbJohnBolton) June 16, 2019

«Мадуро совершенно неэффективно распорядился ресурсами Венесуэлы. В мае, когда сотни тысяч венесуэльцев голодали, Мадуро заплатил России $209 млн за оборонный контракт, чтобы купить ее постоянную поддержку», — написал советник.

«Венесуэльцы хотят настоящего демократического руководства, а не репрессий», — добавил Болтон.

Детали контракта и источник данной информации он не раскрыл.