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Джон Болтон: Мадуро купил постоянную поддержку РФ за $209 миллионов

  • 16.06.2019, 19:56

В это же время сотни тысяч венесуэльцев голодают.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обвинил венесуэльский режим Николаса Мадуро в покупке постоянной поддержки Москвы.

Об этом Болтон написал в Twitter, пишет «Новое время».

«Мадуро совершенно неэффективно распорядился ресурсами Венесуэлы. В мае, когда сотни тысяч венесуэльцев голодали, Мадуро заплатил России $209 млн за оборонный контракт, чтобы купить ее постоянную поддержку», — написал советник.

«Венесуэльцы хотят настоящего демократического руководства, а не репрессий», — добавил Болтон.

Детали контракта и источник данной информации он не раскрыл.


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