Стало известно, какие бесплатные фестивали пройдут в Минске летом 16.06.2019, 20:01

Список минских фестивале на три ближайших месяца.

Лето — время, когда хочется, чтобы кто-нибудь вас поразвлекал, желательно бесплатно. Tut.by собрал все минские фестивали на три ближайших месяца, куда можно сходить за новыми впечатлениями и не потратить при этом ни рубля.

Кино: Open Air Cinema

Когда: каждую вторую и четвертую субботу.

Где: дворик отеля «Монастырский» (ул. Кирилла и Мефодия, 6).

Сколько: бесплатно, как и все тут.

Во дворике отеля «Монастырский» в Верхнем городе еще 25 мая стартовали показы абсолютно разношерстного кино на открытом воздухе. Начали с картины «Я, Франциск Скорина» с Янковским, а неделю назад смотрели советскую классику «Женитьбу Бальзаминова». Это значит, что через субботу организаторы анонсируют новую тему и новый фильм, а потом позовут вас смотреть его на открытом воздухе. На случай дождя вам рекомендуют брать зонты и пледы, потому что все это веселье начинается в 21.30.

Фестиваль молодого белорусского кино

Когда: с 16 июня два раза в месяц, 21.00.

Где: дворик Ok16 (ул. Октябрьская, 16).

Все лето во внутреннем дворике пространства Оk16 под открытым небом можно бесплатно смотреть молодое белорусское кино, которое больше нигде не показывают, и слушать крутые лайвы в компании главных минских хипстеров. Можно сказать, что это будет «Белкинолето» 2.0, замиксованное с такими инициативами, как «Нефільтраванае кіно» и «Кинобалаган». Пока что полной программы нет, но мы знаем, что показы будут проходить дважды в месяц по выходным в 21.00. Не прозевайте первый смотр — он уже сегодня. В рамках опен-эйра точно будут крутить что-то с минского феста Cinema Perpetuum Mobile, например, альманах «Драму» от лучших молодых режиссеров Беларуси — раньше его можно было посмотреть только за деньги, а теперь бесплатно.

Музыка: «Пешеходка»

Когда: каждую субботу.

Где: Верхний город.

«Пешеходка» — это максимально неформальный фестиваль уличной музыки, который проходит каждую летнюю субботу в районе Каретного дворика, на улице Кирилла и Мефодия и в Музыкальном переулке. Там собираются музыканты-любители и профессионалы и поют свою музыку. Только не думайте, будто бы там только и поют «Батарейку» и «Тры чарапахі». В некоторые субботы вполне себе можно наткнуться на вечер качественной электроники или что-нибудь запредельно фолковое. Проходят музыкальные свидания со второй половины дня до поздней ночи.

Джазовые вечера

Когда: с 22 июня по 6 июля, 20.30.

Где: Верхний город.

Каждую субботу с конца июня «Джазовые вечера снова будут собирать меломанов у столичной Ратуши. В этом году минчанам и гостям города обещают привезти музыкантов почти со всех континентов. Вообще, «Джазовые вечера» давно стали знаковым событием культурной жизни столицы, особенно для тех, кто просто вышел прогуляться по Зыбицкой, а попал на самый настоящий концерт. Собрали для вас афишу трех вечеров — в одном материале.

Классика у Ратуши

Когда: каждую субботу с 20 июля, 20.30.

Где: у Ратуши (пл. Свободы).

Организаторы «Классики у Ратуши» пока еще не анонсировали, кто из музыкантов в этом году приедет раскачивать толпу почитателей высокого искусства в Верхнем городе. Но мы точно знаем, что концерты пройдут 20 июля, 27 июля, 3 августа, 10 августа, 17 августа, 31 августа с 20.30 до 23.00 каждый.

А-fest

Когда: 10 августа, 12.00 — 23.00.

Где: Лошицкий парк (пр-д Чижевских, 10).

Лицам до 18 лет вход — в сопровождении взрослых.

В столичном Лошицком парке в четвертый раз пройдет европейский фестиваль пива и еды A-Fest 2019. По традиции гостей многотысячного фестиваля будет ждать европейский отдых на траве под открытым небом, зоны развлечений на любой вкус, креативные фотозоны, где каждый сможет сделать отличную карточку для соцсетей, вкусная и разнообразная еда и напитки на фудкорте. На бесплатный open-air уже собираются украинская группа «Бумбокс» и франкоязычный хип-хоп-исполнитель K-Maro. Белорусским хедлайнером станет группа Nizkiz.

Граффити: Vulica Brasil

Когда: 10 и 11 августа, с 10.00.

Где: ул. Октябрьская.

Vulica Brasil — фестиваль урбан-арта, благодаря которому вся Октярьская улица и другие городские объекты покрылись татуировками. В рамках проекта бразильские и белорусские художники расписывают стены в различных локациях Минска и создают муралы высотой в несколько этажей. С 26 июля граффитисты будут одевать еще несколько столичных зданий в фантастические наряды. Финалом традиционно станет большой праздник на Октябрьской улице, которая превратится в пешеходную с 10 по 11 августа. Кстати, все еще можно заполнить анкету волонтера, если вам это интересно.

Все и сразу: Дни национальных культур

Когда: каждую субботу.

Где: Верхний город.

По традиции на площади Свободы все лето в выходные будут проводиться праздники разных культур. С размахом в первый день лета уже прошел День Швеции — на нем даже выступила победительница «Евровидения-2012» Лорин. 8 июня отмечали День многонациональной России (с самоварами и Долиной), 15 — День Польши. Ладно, а что впереди? 23 июня пройдет Большой британский фестиваль — не понаслышке знаем, что это мероприятие на уровне. Праздник Италии — 13 июля. Знакомиться с корейской культурой будем 3 августа. День Эстонии — 10 августа. Праздник украинской культуры — 17 августа. Готовьте ваши животы к фестивалю грузинской культуры «Тбилисоба-2019» — это 24 августа. Завершит летний цикл День армянской культуры — 31 августа.

А бабье лето считается?

15 сентября с 14.00 в парке Победы пройдет Wargaming Fest, то есть День танкиста. Нет, это не просто праздник для поклонников «танков», но еще и полноценный фестиваль с музыкой и плюшками — вот как это было в прошлом году. Пока неизвестно, кто из музыкантов будет выступать, но организаторы обещают сюрпризы невиданного масштаба. Забыли сказать: вход свободный.