Занимающиеся клубникой белорусские фермеры остались без прибыли

Занимающиеся клубникой белорусские фермеры остались без прибыли3
- 16.06.2019, 20:26
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В Беларуси клубничный бизнес потерял свою привлекательность.
Клубничный рынок деревни Дворец Лунинецкого района, куда ежегодно в июне съезжаются продавцы и оптовые покупатели клубники, переживает не лучшие времена. Закупочные цены на ягоду по сравнению с прошлым годом существенно упали, и этот бизнес потерял свою коммерческую привлекательность, передает «Белсат».
Фермер Алексей Туркевич имеет клубничную плантацию размером в 1 гектар. Он использует современную агротехнику, гряды оснащены капельным поливом, посажена клубника довольно урожайного сорта «Кимберли».
Во время сезона у Алексея работает до 30 работников, которые собирают и сортируют урожай. Нанятые рабочие получают по 3,5 рубля в час. Сам Алексей в жаркие июньские недели на специальном грузовике возит свои ягоды в Москву, где по договору отдает по цене полтора доллара за килограмм.
За сезон, который длится три недели, Алексей делает до пяти рейсов. Всего урожай земляники за лето составляет 15 тонн.
На первый взгляд, выращивание клубники – дело прибыльное, но теперь Алексей сомневается, стоит ли ему закладывать плантацию ягод на дополнительных гектарах, которые уже взял в аренду.
Во-первых, этот бизнес требует немалых затрат (за два года Алексей потратил на организацию плантации 20 тысяч долларов. Также в 18 тысяч обошелся автомобиль для доставки ягод). Во-вторых, выращивание клубники – дело достаточно рискованное вследствие непредсказуемости цен на ягоды.
«Цена полностью зависит от спроса и предложения. В этом году цена стремительно упала вследствие роста предложения на рынке. А производителю некуда деваться в такой ситуации: он вынужден соглашаться на очень низкую цену оптовых покупателей, поскольку ягоды стремительно портятся», – говорит Алексей.
Сезон начался рано и совпал с краснодарским
Резкий рост предложения по словам Алексея обусловлен тем, что в Беларуси сезон клубники начался рано и совпал с сезоном краснодарской клубники.
Большинство сельчан вынуждено сдавать ягоды по ценам, которые диктует рынок в Дворце. В этом году среднесезонные цены почти на 40% ниже прошлогодних. При этом цены каждый день меняются.
Например, 15 июня свежую клубнику перекупщики принимали по рублю или по рублю 20 копеек за килограмм. Белпотребсоюз принимает сегодня товарную ягоду по 50 копеек за кило, а ту, что пустила сок, – по 30 копеек.
На рынке царит оживление. Люди съезжаются со всего Лунинецкого района: кто на автомобилях, кто на велосипедах, обвешанных ведрами. Все стараются продать свои ягоды как можно быстрее и дороже, пока они не потеряли товарный вид.
Спасти может система закупок
Выброс на рынок большого количества клубники вследствие жаркого лета спровоцировал драматическое положение, в котором оказались мелкие производители ягод в Лунинецком районе. Неделю назад закупочная цена на клубнику приблизилась к стоимости только ее сбора. То есть, те, кто выращивал ягоды, остались без прибыли.
«Почти все хозяева нанимают людей на уборку урожая. Работник может собрать 12-18 кг за час. Таким образом себестоимость только сбора земляники – 30 копеек за килограмм. И если неделю назад был период, что на рынке за ягоды исключительного качества давали 60 копеек и 20 копеек за ягоды, которые начали немного подтекать (на вино), тогда люди психовали и говорили: ну их эти ягоды, все перекопаем и посадим картошку», – объясняет ситуацию директор рынка в деревне Дворец Игорь Прокопович.
Более состоятельные хозяева на собственных авто везут ягоды в Барановичи или Минск. Более серьезные агробизнесмены направляются в Россию.
По словам директора рынка, в Россию идет около 25% клубники, остальные – на белорусский рынок. Свою порцию риска получают и перевозчики, так как никто не даст гарантии, что ягоды в дороге не испортятся.
Ежегодную лихорадку цен в определенном смысле дикого рынка смогла бы вылечить система закупок по заранее согласованным ценам и заморозка ягод в промышленном масштабе. Но пока наблюдается тенденция у растениеводов к переходу на ремонтантные сорта клубники, что время плодоносят до осени, так как в традиционный «не сезон» спрос на клубнику, а с ним и закупочные цены резко увеличиваются.