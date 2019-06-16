Занимающиеся клубникой белорусские фермеры остались без прибыли 3 16.06.2019, 20:26

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Фото: Артем Лява / belsat.eu

В Беларуси клубничный бизнес потерял свою привлекательность.

Клубничный рынок деревни Дворец Лунинецкого района, куда ежегодно в июне съезжаются продавцы и оптовые покупатели клубники, переживает не лучшие времена. Закупочные цены на ягоду по сравнению с прошлым годом существенно упали, и этот бизнес потерял свою коммерческую привлекательность, передает «Белсат».

Фермер Алексей Туркевич имеет клубничную плантацию размером в 1 гектар. Он использует современную агротехнику, гряды оснащены капельным поливом, посажена клубника довольно урожайного сорта «Кимберли».

Алексей Туркевич с женой Александрой. Фото: Артем Лява / belsat.eu

Во время сезона у Алексея работает до 30 работников, которые собирают и сортируют урожай. Нанятые рабочие получают по 3,5 рубля в час. Сам Алексей в жаркие июньские недели на специальном грузовике возит свои ягоды в Москву, где по договору отдает по цене полтора доллара за килограмм.

Фото: Артем Лява / belsat.eu

За сезон, который длится три недели, Алексей делает до пяти рейсов. Всего урожай земляники за лето составляет 15 тонн.

Фото: Артем Лява / belsat.eu

На первый взгляд, выращивание клубники – дело прибыльное, но теперь Алексей сомневается, стоит ли ему закладывать плантацию ягод на дополнительных гектарах, которые уже взял в аренду.

Фото: Артем Лява / belsat.eu

Во-первых, этот бизнес требует немалых затрат (за два года Алексей потратил на организацию плантации 20 тысяч долларов. Также в 18 тысяч обошелся автомобиль для доставки ягод). Во-вторых, выращивание клубники – дело достаточно рискованное вследствие непредсказуемости цен на ягоды.

Фото: Артем Лява / belsat.eu

«Цена полностью зависит от спроса и предложения. В этом году цена стремительно упала вследствие роста предложения на рынке. А производителю некуда деваться в такой ситуации: он вынужден соглашаться на очень низкую цену оптовых покупателей, поскольку ягоды стремительно портятся», – говорит Алексей.

Фото: Артем Лява / belsat.eu

Фото: Артем Лява / belsat.eu

Сезон начался рано и совпал с краснодарским

Резкий рост предложения по словам Алексея обусловлен тем, что в Беларуси сезон клубники начался рано и совпал с сезоном краснодарской клубники.

Фото: Артем Лява / belsat.eu

Большинство сельчан вынуждено сдавать ягоды по ценам, которые диктует рынок в Дворце. В этом году среднесезонные цены почти на 40% ниже прошлогодних. При этом цены каждый день меняются.

Фото: Артем Лява / belsat.eu

Например, 15 июня свежую клубнику перекупщики принимали по рублю или по рублю 20 копеек за килограмм. Белпотребсоюз принимает сегодня товарную ягоду по 50 копеек за кило, а ту, что пустила сок, – по 30 копеек.

Фото: Артем Лява / belsat.eu

На рынке царит оживление. Люди съезжаются со всего Лунинецкого района: кто на автомобилях, кто на велосипедах, обвешанных ведрами. Все стараются продать свои ягоды как можно быстрее и дороже, пока они не потеряли товарный вид.

Фото: Артем Лява / belsat.eu

Спасти может система закупок

Выброс на рынок большого количества клубники вследствие жаркого лета спровоцировал драматическое положение, в котором оказались мелкие производители ягод в Лунинецком районе. Неделю назад закупочная цена на клубнику приблизилась к стоимости только ее сбора. То есть, те, кто выращивал ягоды, остались без прибыли.

Фото: Артем Лява / belsat.eu

«Почти все хозяева нанимают людей на уборку урожая. Работник может собрать 12-18 кг за час. Таким образом себестоимость только сбора земляники – 30 копеек за килограмм. И если неделю назад был период, что на рынке за ягоды исключительного качества давали 60 копеек и 20 копеек за ягоды, которые начали немного подтекать (на вино), тогда люди психовали и говорили: ну их эти ягоды, все перекопаем и посадим картошку», – объясняет ситуацию директор рынка в деревне Дворец Игорь Прокопович.

Директор рынка в деревне Дворец Игорь Прокопович. Фото: Артем Лява / belsat.eu

Более состоятельные хозяева на собственных авто везут ягоды в Барановичи или Минск. Более серьезные агробизнесмены направляются в Россию.

Фото: Артем Лява / belsat.eu

По словам директора рынка, в Россию идет около 25% клубники, остальные – на белорусский рынок. Свою порцию риска получают и перевозчики, так как никто не даст гарантии, что ягоды в дороге не испортятся.

Фото: Артем Лява / belsat.eu

Ежегодную лихорадку цен в определенном смысле дикого рынка смогла бы вылечить система закупок по заранее согласованным ценам и заморозка ягод в промышленном масштабе. Но пока наблюдается тенденция у растениеводов к переходу на ремонтантные сорта клубники, что время плодоносят до осени, так как в традиционный «не сезон» спрос на клубнику, а с ним и закупочные цены резко увеличиваются.