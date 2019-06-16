Фотофакт: На протесты в Гонконге вышло около двух миллионов человек 2 16.06.2019, 20:39

Фото:ЕРА

Демонстрации будут продолжаться.

По оценкам организаторов акций протеста, в воскресенье, 16 июня, на улицы Гонконга вышли около двух миллионов человек.

Об этом сообщает CNN (перевод - «Новое время») со ссылкой на Гражданский фронт прав человека (CHRF).

По оценкам полиции, по изначальному маршруту следовали 338 тысяч человек.

Фото:ЕРА

Протестующие утверждают, что демонстрации будут продолжаться до тех пор, пока правительство полностью не отзовет закон об экстрадиции, не освободит арестованных протестующих и не снимет все обвинения, а также не отзовет характеристику протестов как «бунт» и не заставит генерального секретаря Кэрри Лэм уйти в отставку.

Напомним, в Гонконге с 9 июня проходит масштабная акция протеста из-за возможных изменений в законодательстве, которые должны разрешить экстрадицию на материковый Китай. Китайские государственные СМИ обвинили в подготовке акций «силы из-за рубежа, которые пытаются навредить Китаю».

По словам организаторов, на улицы вышли более миллиона человек.

Лидер Гонконга Керри Лам на неопределенное время отложила рассмотрение спорного законопроекта.