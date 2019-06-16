Топ-7 охлаждающих рецептов от шеф-повара 16.06.2019, 20:50

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Блюда, которые стоит приготовить в жару.

В такую погоду, которая вот уже вторую неделю стоит в Беларуси, есть что-то горячее практически невозможно. Да и стоять у плиты - настоящее наказание.

«Брестская газета» сделала подбор авторских рецептов, которые как нельзя лучше подойдут в зной.

Творожное мороженое

Если вы следите за своим питанием, но лета без мороженого не представляете, предлагаем компромисс – полезное мороженое из нежирных молочных продуктов, ягод и фруктов.

Для него вам понадобится 180 г нежирного творога, 150 мл кефира, 50 мл минеральной воды, 150 г клубники (свежей или замороженной), 1 банан, орехи, изюм по вкусу.

Окрошка на кефире

В жаркую погоду такое блюдо как нельзя лучше подойдет на обед или ужин.

Для него вам понадобится 1 л кефира, 3 огурца, 3 вареных яйца, 200 г вареной колбасы (сосисок, курятины, говядины и так далее), 1 пучок зелени, 1 пучок зеленого лука, 2 столовые ложки лимонного сока или уксуса, соль по вкусу.

Смузи с творогом и ягодами

Такой завтрак не только очень полезный, но еще и невероятно вкусный.

Для реализации рецепта надо 100 г творога, 2 спелых банана, 100 г греческого йогурта, 150 г замороженных ягод (клубника, вишня, черника и другие).

Чиа-пудинг

Готовим полезный завтрак из такого суперфуда, как семена чиа. В Бресте их можно найти в лавочках, где продают орехи и сухофрукты.

На две порции вам понадобится 250 г густого греческого йогурта, 2 банана, 4 ст. л. семян чиа, 2 ч. л. семян льна, 4 ст. л. клетчатки, 2 горсти отрубей, мед, корица по вкусу.

Салат «Август»

Жара пока не идет на убыль, а это значит, что большинству людей есть днем не хочется. А надо! Делимся с вами рецептом салата с не совсем привычным сочетанием ингредиентов.

Для рецепта пригодятся 2 средних огурца, 2 груши, 100 г сыра, 50 г изюма, 1 ч. л. меда, 0,5 лимона.

Холодная закуска из кабачков с сыром

Из кабачков можно приготовить сотни блюд – от блинчиков до супов, от сытных гарниров до десертов.

А для этого рецепта надо взять всего лишь 5 маленьких кабачков, 100 г сыра, пучок петрушки, 3 зубчика чеснока, соль, перец по вкусу.

Желе с фруктами

Самый летний десерт – это желе и фрукты. Сегодня совместили их и получили угощение, которое придется по вкусу вашим гостям в жаркую погоду.

Понадобится 4 пачки полуфабриката для желе (разных вкусов), 1 нектарин, 1 банан, 1 киви, печенье «Грибочки», вафельные трубочки.