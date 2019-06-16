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Израиль назвал поселения на Голанских высотах в честь Трампа

  • 16.06.2019, 21:21
Фото: Reuters

Ранее президент США признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

Правительство Израиля распорядилось дать название поселению на Голанских высотах в честь президента США Дональда Трампа, пишет «Униан».

В воскресенье, 16 июня, кабинет премьер-министра Биньямина Нетаньяху собрался по этому случаю на торжественную встречу на горном плато. Новое поселение будет называться Рамат Трамп - Высоты Трампа.

Таким образом страна чтит большого друга Израиля Дональда Трампа, подчеркнул Нетаньяху.

Пока неизвестно, когда начнется развитие поселения. Сейчас оно является изолированным форпостом, где живет 10 жителей, и Израиль надеется, что поселение привлечет внимание общественности.

Фото: Reuters

25 марта президент США Дональд Трамп подписал в Вашингтоне в присутствии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху декларацию о признании принадлежности Голанских высот, которые согласно нормам международного права являются частью Сирии, к Израилю.


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