«С начала года мне насчитали за воду в 5,5 раз больше, чем имеющим работу» 12 16.06.2019, 21:29

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Декрет о «тунеядцах» - социальная несправедливость с которой нужно бороться.

Следом за судом в Речице запреты протестных акций против «тунеядского» декрета прошли проверку в судах Добруша, Мозыря и Светлогорска. Суды первых инстанций на местах поддерживают местных чиновников, запретивших гомельской домохозяйке Марии Тарасенко 25 уличных шествий в регионе, пишет «Гомельская весна».

Уличные шествия заявлялись для привлечения внимания на проблемы для тех, кто потерял работу либо не может ее найти.

«Мне государство с начала года насчитало за горячую воду в 5,5 раз больше, чем тем, кто имеет работу. С осени в разы подорожает еще отопление и газ. Я считаю, что с этой социальной несправедливостью нужно бороться», - уверена в своей правоте женщина.

Районный судья в Добруше Олег Васюков попытался даже обвинить Марию Тарасенко в свободной трактовке норм международного права.

«Заявительница со своей стороны допускает свободную трактовку и толкование международных норм, вырывая из контекста определенные фразы и предложения, тем самым меняя общий смысл актов законодательства по своему усмотрению, игнорирует требования международных норм, которые не просто допускают, а предусматривают предусмотренные законодательством ограничения», - мотивировал свое решение человек в судейской мантии.

Правозащитник Леонид Судаленко, оказывающий активистке помощь в судах с выводами судьи не согласен и считает, что тот в полной мере проявляет свою некомпетентность в вопросах международного права.

«Любое ограничение прав человека должно быть не только предусмотрено законом, о чем пишет в решении судья, но должно еще являться необходимым и соразмерным. В этом вопросе по запрету мирного собрания судья почему-то не проявил своей компетентности. И кто после этого вырывает из контекста норм права фразы и предложения?», - заявляет правозащитник.

По его мнению, судья не представил никакого обоснования на счет того, каким образом уличное шествие в Добруше могло нанести ущерб интересам государственной или общественной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения или защиты прав и свобод других лиц.

По словам Марии Тарасенко, в ближайшее время аналогичные суды пройдут в Рогачеве, Наровле и Октябрьском.