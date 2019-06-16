«Суверенный интернет» России и Китая 6 16.06.2019, 21:41

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Контроль над сетью становится важной политической задачей всех диктаторских государств.

Россия недавно внесла вклад в этот мир с принятием закона о «суверенном интернете». Это словосочетание показалось бы полным абсурдом основателям сети, но стало реалией сегодняшнего и особенно завтрашнего дня, пишет L'OBS (Франция) (перевод — inosmi.ru).

Китайцы подали пример, создав свою собственную внутреннюю закрытую сеть (как предприятие), связанную с внешним миром несколькими каналами, которые легко фильтровать или даже перекрыть при необходимости. У китайской модели нашлись продолжатели: Путин позаимствовал эту идею у Си Цзиньпина, который называет его «лучшим другом» на прошедшей на прошлой неделе в Москве встречи.

Основное положение закона касается размещения в России всех серверов, которые обрабатывают данные российских пользователей. В «открытой» логике местоположение сервера не имеет значения, потому что интернет рассматривается как глобальное и независимое пространство. Но это отходит в прошлое. Государства одно за другим требуют репатриации серверов и данных, что в частности позволяет им отгородиться от мировой сети. У них в руках оказывается своеобразный рубильник, который позволяет изолировать страну от остальной сети или даже «закрыть» интернет. Причем это не теоретические измышления: все больше стран «гасят» сеть в кризисных ситуациях. Так было в течение нескольких месяцев в охваченном беспорядками англоязычном регионе Камеруна в 2017 году или в Синцзян-Уйгурском автономном районе, где Китай устраивает репрессии против населения. Россия оправдывает такое решение риском кибератак на ее серверы и сети. Как бы то ни было, это не отменяет факта: контроль над сетью становится важной политической задачей в Китае, России и всех неоавторитарных или диктаторских государствах.

Китайцы, безусловно, опережают всех. Они осознали необходимость контроля еще в 1990-х годах, а его инструменты становятся все изощреннее, будь то ПО или подготовка киберполицейских. Интернет — уже не та великая сила свободы, как раньше. В 2000-х годах лауреат Нобелевской премии мира Лю Сяобо еще называл его «подарком небес», но сегодня он побежден силами правопорядка.

В России интернет оставался относительно свободным до президентских выборов 2012 года, когда оппозиционеры доставили неприятностей Путину с помощью демонстраций активно пользующейся сетью молодежи. Второе предупреждение произошло в 2017 году, когда оппозиционер Алексей Навальный выложил в сеть набравшие миллионы просмотров обвинения в коррупции. С тех пор на оппозиционных активистов посыпались репрессии.

Новый закон представляет собой продолжение логики контроля информации, как в СМИ, так и в сети. По факту, интернет представляет собой отражение мира, который возвращается к старой логике зон влияния и соотношения сил. Мечта о свободном и открытом интернете была лишь мимолетным сновидением. А пробуждение оказалось болезненным.