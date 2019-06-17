Видеофакт: Какие продукты бесплатно раздают в США и Европе 17.06.2019, 8:22

Ассортимент впечатляет.

В Сети популярны видео, которые снимают русскоговорящие блогеры — они показывают, что им раздают в благотворительных организациях. «Росбалт» собрал примеры из США, Финляндии, Испании и Германии.

США

В США нуждающиеся могут бесплатно получать еду в благотворительных организациях. По словам блогера Марии Карпенко, когда она пришла в такой фонд, у нее никто не проверял документы — просто дали продукты на семью. Причем продуктов так много, что на них «вообще можно не тратить деньги», говорит Карпенко. Некоторые банки и пачки помяты — очевидно, из-за потери товарного вида их отдали на благотворительность. Но вся еда свежая и качественная.

Мария показала, какие продукты ей выдали в благотворительной организации. В списке — кукуруза с соусом, тортильи, шоколадные и протеиновые батончики, сэндвич с цыпленком, анчоусы, соусы и салатные заправки, уксус, кокосовое молоко, печенье, сироп агавы, ежевика, чипсы, чай, тыквенные семечки, макароны с сыром, сушеный чили, кукурузная мука, овсянка, мюсли, чечевица, минералка, напитки, готовый суп в упаковках, желе, яйца, йогурт, ветчина, куриная грудка, рис, вермишель. Марии также дали дезодорант и краску для волос.

Финляндия

В Финляндии нуждающимся бесплатно раздают продукты, у которых скоро закончится срок годности. В этом видео блогер показывает, что ей дали в церкви — булочки, виноград, молоко, помидоры, салатные листья, курицу, творог, сыр, соус, сливки, картофель, тушенку, овсянку, макароны, хлебцы.

Испания

В Испании тоже каждую неделю можно бесплатно получить продукты. Для этого в благотворительной организации достаточно показать документы, удостоверяющие личность. Блогер показал, какие продукты ему дали на одного человека — бульон, чечевицу, томатную пасту, нут, спагетти, рис, рыбные консервы, молоко, хлеб, сушеные фрукты, бананы, оливки, брокколи, помидоры, лук, огурец, помидоры, капусту, картошку, печенье.

Германия

В Германии раздают продукты, у которых истекает срок годности. На видео блогеры показывают, как заплатили 1 евро и взамен получили еду стоимостью примерно 100 евро. Это бананы, помидоры, шампиньоны, пироги, хлеб, булочки, кофе, салаты, шоколад, крабы, оливки, смузи, йогурты, сметана, кефир, намазка на хлеб, готовый ланч, гранат, сыр, мюсли, драники, котлеты, сладкий перец, огурец, мандарины, нектарины, яблоки, персики, масло, зелень, виноград, орехи, моцарелла, яйца, сосиски.