Гройсман: В Раде должны быть «Голос» Вакарчука и другие партии «великой надежды» 17.06.2019, 8:28

Владимир Гройсман

Премьер-министр Украины назвал новые политические силы в стране.

Старым политическим силам на Украине следует уйти в историю, считает премьер-министр страны, лидер новой партии «Украинская стратегия» Владимир Гройсман. Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV.

«Было бы очень хорошо, если бы вошли [в новый парламент] все новые партии. Старые партии — «Блок Петра Порошенко», Юлии Тимошенко — они просто должны уйти в историю», — отметил украинский премьер.

По мнению Гройсмана, у Порошенко и Тимошенко «была возможность за 20−25 лет, будучи в политике». Однако этого не было сделано и вряд ли будет, и они вряд ли смогут это сделать, добавил украинский премьер.

Он отметил, что в новой Верховной раде должны быть «Слуга народа» Владимира Зеленского, а также другие новые силы. «Я вижу, что есть «Слуга народа» как партия великой надежды, как показали выборы президента, есть партия «Голос» Святослава Вакарчука, и есть партия «Украинская стратегия», которая сегодня объединяет профессионалов. Все остальные могут отдыхать на политической пенсии», — заявил Гройсман.

Гройсман занял пост премьер-министра в апреле 2016 года. До 2014-го он состоял в созданной в поддержку экс-президента Виктора Ющенко партии «Наша Украина», позже — в «Блоке Петра Порошенко «Солидарность».

24 апреля Гройсман подал в отставку после того, как новый президент Владимир Зеленский раскритиковал кабмин и предложил министрам уволиться. На следующий день Гройсман объявил о планах создать свою партию.

Выборы в парламент Украины назначены на 21 июля.