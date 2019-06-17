Протестующие против завода АКБ в Бресте: Скорость движения к цели увеличилась в несколько раз 17.06.2019, 9:13

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Фото: «Радыё Свабода»

Сотни людей вышли на марш в воскресенье, несмотря на 33-градусную жару.

На площади Ленина в Бресте в полдень 16 июня вновь собрались противники строительства аккумуляторного завода, сообщает racyja.com.

По оценке правозащитника Романа Кисляка, на площадь пришло более 200 человек.

Такие встречи происходят здесь каждое воскресенье с 25 февраля 2018 года.

Сотрудник милиции через мегафон предупреждал собравшихся о недопустимости нарушения порядка организации и проведения массового мероприятия.

"На площади ад - 33 градуса в тени. Несмотря на это, люди пришли, что подтверждает их решимость закрыть завод ", - считает Кисляк.

По его словам, у людей сейчас приподнятое настроение, ведь появилась надежда на закрытие завода.

"Скорость движения к цели увеличилась в несколько раз", - заявил активист Александр Абляк.

На площади собравшиеся обсудили решение Брестского облисполкома приостановить строительство аккумуляторного завода "до устранения выявленных нарушений".

Соответствующее распоряжение главы области Анатолия Лиса облисполком опубликовал 14 июня.

После встречи на площади, которая длилась примерно до 12.45, противники завода прошли по центральным улицам - Пушкинской и Советской до кинотеатра "Беларусь" и в 13.20 разошлись.

Задержаний не было. На площади Ленина находилось более 10 сотрудников милиции в форме и штатском. Некоторые снимали встречу и шествие на видеокамеры.

12 июня группа противников предприятия встретилась с главой области. По словам Романа Кисляка, в ходе встречи активисты онародовали ряд выявленных ими нарушений при проектировании и строительстве аккумуляторного завода. Глава области пообещал, что эти факты будут проверены в течение недели, и если нарушения подтвердятся, то завод работать не будет. Активисты заявили о намерении продолжить воскресные встречи на площади Ленина и дежурство возле завода.