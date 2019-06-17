Главный революционер России 3 Telegram-канал «СерпомПо»

17.06.2019, 9:23

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Капитаны у российского штурвала слепы.

Происходящее сегодня в России – отличный урок для понимания истории этой страны. Наглядное объяснение, как появилась на свет российская революция прошлого века.

У нас обычно обращают внимание на революционеров – дескать, именно они сыграли главную роль в революции. Они во всем виноваты. Особенно такую точку зрения любят сегодняшние российские власти. Очень она им нравится. Обкрадывай свой народ, бей его, души протестантов штрафами, лиши его будущего, а виноваты всегда революционеры. Красота!

Но посмотрите, что лежит в основе многочисленных протестов, которые, словно пожар, охватывают страну – мусорных, против произвола полиции, против коррупции, рейдерства РПЦ, «реновации», пенсионного грабежа.

Основа везде одна – протест против устройства российской власти. При которой, как это доказано 20 последними годами, в принципе невозможно правовое государство. «Власть превратила нашу жизнь в борьбу», — в отчаянии сказала участница протеста против уничтожения леса в Подмосковье. И это очень точно: вместо нормальной человеческой жизни приходится защищать себя от порядков, устроенных верхушкой.

И что же в ответ?

Мы слышим от властей предложения о реформах? Их обсуждение с оппозицией? Шаги навстречу обществу в основных вопросах? Вроде тех, которые, пусть и непоследовательно, сделал Николай II, даровав народное представительство? Пойдя под давлением революции на реализацию народной мечты, – «всероссийского земства».

Ничего этого в России сейчас нет.

Только тупое молчание вечных майоров госбезопасности, ставших миллиардерами. Совершенное отсутствие у главного майора шагов, направленных на то, чтобы поделиться властью, изменить порядки в стране, которая так, как в разнузданные «нулевые», жить больше не хочет и не будет.

Главный субъект, толкающий страну к новой революции, к изменению порядков в стране не реформой, а силой – российские власти. Они – ключевые ответственные за этот идиотизм.

То же было и с тупым российским государством в прошлом и позапрошлом веках. Но там, по крайней мере, хоть что-то пытались делать и на прошлых ошибках можно было бы поучиться.

У наших же правителей история существует для того, чтобы ей «гордиться», ставить памятники-истуканы да выдумывать мифы. Другого применения у российских правителей история не имеет.

Потому и плывет Россия «в революцию дальше». Капитаны слепы.

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