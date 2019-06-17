Как легче перенести жару: опыт африканских бедуинов 1 17.06.2019, 9:26

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Что можно использовать из навыков жителей стран, где слово «кондиционер» появилось сравнительно недавно.

Жители европейских стран изнывают от зноя, борясь с ним всеми доступными им способами: поедая огромное количество мороженого, запивая его холодной водой, раздеваясь на грани приличия и купаясь в городских фонтанах (в такую нелегкую пору во многих местах в фонтанах разрешено сидеть официально, чем местные ребятишки радостно пользуются!), пишет iledebeaute.ru.

Не удивляйтесь, если на улице какого-нибудь европейского городка вам бесплатно предложат пакетик с ледяной водой, да еще и смешанной со льдом – берите и пользуйтесь на здоровье, прикладывая его к разгоряченным частям тела (а надежнее самим припасти такой ледяной пакетик, и захватить его перед выходом на улицу).

Еще лучше в самые жаркие часы вообще не выходить на раскаленную улицу. Но это, увы, не всегда удается, и выходить все-таки приходится (а работать-то как, в конце концов? Не все же могут похвастаться отпуском длиной во все лето).

Поэтому будет полезным обратить свой взор в сторону традиционно жарких стран, в которых слово «кондиционер» появилось сравнительно недавно, а до его появления люди приспосабливались к жаре другими способами, например, в сторону Африки. И, может быть, взять что-то на вооружение…

Так, например, индусы и бедуины экваториальной Африки неспроста одеваются в длинную просторную одежду, закрывающую все тело. Никаких коротких шортиков и топиков, и им подобных предметов гардероба – это верный способ обуглиться на палящем солнце. (Да и сложновато представить себе бедуина в шортиках). И неважно, как называется такая длинная одежда: рубашки курта и повязки дхоти у индусов-мужчин, традиционные сари и шаровары у индусских женщин, или же разновидности «халата» у бедуинов Африки – геллаба, бурнус, галабея или аба, - главное, чтобы одежда имела длинные рукава и штанины, надежно защищающие от солнца. Важно не забыть и про голову – она тоже обязательно должна быть прикрыта (тюрбан, чалма, куфия у мужчин-бедуинов или просто платок у женщин защищают не только от солнца, но и от песка и пыли).

Очень необычный совет от бывалых путешественников по Африке: положить в рот пуговицу, маленький камушек или просто пучок травы – так, по их словам, жара переносится проще.

Летом мы с привыкли пить много холодной воды – это создает временное ощущение прохлады, и хорошо утоляет жажду. В жару нам даже думать не хочется о горячих напитках – а зря. Недаром во многих жарких странах самый популярный напиток – крепкий горячий черный чай, который пьют маленькими порциями. Он стимулирует потоотделение и помогает организму легче переносить нагрузки. Что касается бедуинов, то это хоть и бедный, но очень гостеприимный народ – всегда готовы встретить чаем, даже незнакомых. У них принято подавать знакомым сладкий чай, а незнакомым – несладкий, - такая традиция. Интересно, что тот же чай с сахаром или без него используется, когда жених-бедуин приходит свататься к невесте: если ему подают чай с сахаром, это означает ее согласие, а если без сахара – то, извините, отказ…

Другой любимый в африканских странах напиток – уже знакомый нам ройбуш, который хорош тем, что не содержит кофеина, зато богат антиоксидантами, прекрасно укрепляющими иммунитет.

А вот следующее средство спасения от жары по-бедуински нам на вооружение взять никак не получится, да и определенно не захочется! Оказывается, в желудке верблюдов – верных помощников и спасителей африканцев – находится неплохой запас питьевой воды, которая хоть и ужасна на вкус и отвратительно пахнет, может в самом крайнем случае спасти умирающему от жары и жажды путнику жизнь. Некоторые африканские племена в случае нехватки или отсутствия воды даже пьют кровь животных, например, племя Масаи. (хотя для нас, как и в случае с водой из желудка верблюда, это уж совсем не вариант!).

А что касается пищи, вы не задумывались над тем, почему представители южных народов так любят острое? Оказывается, принцип действия специй схож с тем, как действуют горячие напитки: и первые, и вторые способствуют быстрому потоотделению, и, в конечном итоге, охлаждению организма. Но это характерно скорее для народов Азии, а вот бедуины острого не едят, как и жирного. Они вообще очень умеренны в еде – финики, бобы, травы, местные лепешки (кстати, в жару лучше есть поменьше, как они). И воду очень берегут – если ее совсем мало, они могут в целях экономии даже просто смачивать ею губы. И при всем этом живут бедуины долго – средняя продолжительность жизни бедуинов, несмотря на суровые условия жизни, составляет 90-100 лет!

Конечно, образ жизни, в частности, африканских бедуинов, крайне далек от нашего. Но отдельные моменты все же, возможно, стоит взять на вооружение, например, бережное отношение к воде, умеренность и простота пищи, горячий чай маленькими порциями вместо привычных лимонада и других напитков, манеру одеваться в жару. Все-таки они знают в этом толк.