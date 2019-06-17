Нефть – растет: будет ли война в Персидском заливе? 5 Павел Фельгенгауэр, «Новая газета»

17.06.2019, 9:39

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Фото: EPA

США обвинили Иран в нападении на два нефтетанкера.

Два танкера — Front Altair и Kokuka Courageous были подбиты в Оманском заливе Аравийского моря 13 июня взрывами на борту. Это произошло на выходе танкеров из Персидского залива после прохождения Ормузского пролива — самой узкой части этой наиважнейшей международной водной артерии, через которую непрерывным потоком идут в обоих направлениях танкеры и торговые суда и вывозится до 30% мирового объема экспорта нефти и нефтепродуктов, доставляемых потребителям нефтеналивными судами. За месяц до того, 12 мая, в Персидском заливе у берегов ОАЭ были подбиты вроде бы аналогичными взрывами четыре других танкера.

В начале июня проводившие совместное расследование власти ОАЭ, Саудовской Аравии и Норвегии доложили Совбезу ООН, что танкеры подорвали диверсионными магнитными минами, которые «прилипают» к стальному корпусу под, над или на ватерлинии. Диверсанты, установившие мины, скрылись на быстроходных катерах, направляясь, очевидно, на север, в сторону иранского побережья Персидского залива. Пробоины в корпусах танкеров, взорванных 12 мая, были не слишком большие — задача была не потопить, а навести шороху. Ни в одном случае не было ни одного убитого, ни один танкер не потонул и не сгорел дотла.

Американские военные, расследующие происшествие 13 июня, представили фотографии борта японского танкера Kokuka Courageous — перевозчика нефтехимических продуктов с пробоиной в борту выше ватерлинии и с еще одним странным бортовым выступом — вроде как еще одна магнитная мина, но не взорвавшаяся из-за отказа таймера или взрывателя. До того как эксперты смогли эту мину осмотреть, к борту Kokuka Courageous подошел быстроходный катер морских сил иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), дефектную мину или предмет, похожий на нее, увезли.

Вся эта операция была снята с большой высоты американским разведывательным самолетом P-8A Poseidon. Американские военные утверждают, что за несколько часов до нападения на танкеры 13 июня патрульный катер КСИР выпустил зенитную ракету по беспилотнику MQ-9 Reaper, но не попал.

MQ-9 отследил сближение иранских катеров с танкерами, но не само нападение (установку магнитных мин).

Уже вечером 13 июня госсекретарь Майк Помпео обвинил Иран в терроризме и в нападении на торговые суда.

В Тегеране все обвинения отвергли, объявив о «проявлении иранофобии».

В Москве представленные доказательства иранской вины считают недостаточными. В Европе и в Америке настроенные против президента Дональда Трампа политики и либеральные массовые СМИ также сомневаются, полагая, что Вашингтон может нарочно провоцировать конфликт с Ираном с целью военно-патриотического поднятия президентского рейтинга, поскольку сейчас шансы Трампа на переизбрание в случае противостояния в ноябре 2020 года с бывшим вице-президентом Джо Байденом выглядят неважно. Трамп, мол, для того наложил санкции и вывел США из иранской ядерной сделки, чтобы спровоцировать конфликт, и теперь готов использовать любой предлог.

Но если у Трампа есть много верных сторонников в США (как и противников), то у Ирана друзей в Америке практически нет, и просто отрицание плохо помогает.

Уже собранные доказательства иранского участия в нападениях на танкеры 12 мая и 13 июня выглядят довольно убедительно, если не для суда, то для формирования политического решения.

Съемка с американского разведоветельного дрона. На ней запечатлен катер, предположительно, сил КСИР около борта танкера Kokuka Courageous. Фото: EPA

КСИР в Иране не подчиняется ни правительству, ни президенту, ни парламенту, а формально — только престарелому (80 лет по фактическому дню рождения) верховному лидеру (рахбару) Али Хаменеи. В день нападения на танкеры Хаменеи встречался с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, который приехал в Иран с посреднической миссией наладить диалог между Вашингтоном и Тегераном. Хаменеи отверг Абэ: мол, с презренными американцами разговаривать бесполезно, а с санкциями — сами разберемся.

После взрывов капитаны Front Altair и Kokuka Courageous приняли решение об эвакуации после подачи сигнала бедствия. Иранцы объявили, что они подобрали всех моряков, но новость оказалась отчасти фейком: экипаж Kokuka Courageous из 21 филиппинца оказался на борту американского эсминца USSBainbridge, а иранцы забрали экипаж Front Altair из 23 человек, включая 11 граждан РФ. Спасательные суда оперативно потушили пожары на обоих танкерах, буксиры отволокут их в ближайший порт, где откачают карго и отправят в ремонт.

В общем, крайне неприятный эпизод, но на повод к войне (casus belli) пока не тянет, даже если будут раскрыты дополнительные доказательства вины Ирана (КСИР).

Трамп любит грозить, но будет всеми силами уклоняться от масштабной региональной войны в тысячах километров от США, как это уже было с КНДР и в Сирии. Значительная часть его сторонников — националисты-изоляционисты, как, впрочем, и сам Трамп. Тем более сегодня Америка сама стала нефтяным экспортером и от арабской нефти впрямую не зависит.

Это у Китая голова будет болеть, если возникнут осложнения с экспортом из Залива, что Трампа скорее порадует. После нападения 12 мая Трамп отправил в район залива авианосец USS Abraham Lincoln с эскортом и еще 1500 солдат. Но для войны с Ираном нужно во много раз больше: 5–6 авианосцев, вертолетоносцы и т.д. Нужно согласовать участие разных союзников, в том числе местных, а также использование авиабаз в Саудовской Аравии и в Эмиратах, нужно собрать до 1000 боевых самолетов и много чего еще. Пока масштабной концентрации сил и средств не наблюдается, до войны далеко.

КСИР, похоже, доказал, что может исподтишка малыми силами вредить прохождению потока нефти из региона, а значит, в ответ на американский шантаж нарастающими санкциями можно ответить своим доморощенным шантажом. Можно попытаться оторвать от США часть союзников, зависящих от нефтяного импорта из Персидского залива, мобилизовать Китай, Индию и Пакистан.

Подобное балансирование на грани войны может даже сработать, если только у КСИР хватит выдержки ни разу не выстрелить ни по одному американцу.

Все может обойтись, но лишь до первой американской крови, а там даже у Трампа не будет выбора.

Павел Фельгенгауэр, «Новая газета»