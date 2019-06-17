Куда поехать летом: самые дешевые курортные направления 2 17.06.2019, 10:16

2,052

Пять отличных мест, где можно провести свой отпуск.

Пора отпусков уже в самом разгаре, а вы все еще не решили куда поехать отдыхать? Сайт podrobnosti.ua знает 5 отличных мест, где можно провести свой отпуск и не разориться.

Давао, Филиппины

Что тут интересного: В первую очередь, тут прекрасная природа, пляжи, буддийские храмы. Также город славится своим натуральным жемчугом, который стоит гораздо дешевле, чем где-то еще.

Примерные расценки:

Бутылка воды 1,5 л - $ 0,5

Обед в кафе на одного - $ 1,6

1 л бензина - $ 0,75

Аренда апартаментов с одной спальней - $ 106 в месяц.

Катманду, Непал

Что тут интересного: Красота здешних храмов поражает, недаром Катманду - один из центров индуизма, город с богатейшей историей. Отсюда до Эвереста всего-то около 200 км, при этом здесь можно жить примерно на $ 500 в месяц и не отказывать себе в развлечениях и других приятных вещах.

Примерные расценки:

Бутылка воды 1,5 л - $ 0,32

Обед в кафе на одного - $ 1,76

1 л бензина - $ 0,99

Аренда апартаментов с одной спальней - $ 89 в месяц.

Брашов, Румыния

Что тут интересного: Брашов еще называют Румынской Саксонией, ведь старинные и узенькие улочки равнодушным не смогут никого оставить. Недалеко от городка находятся прекрасные, готические замки: удивительный Пелеш и тот самый Бран, где якобы проживал Дракула. Кстати, отсюда рукой подать до горнолыжного курорта Пояна Брашов.

Примерные расценки:

Бутылка воды 1,5 л - $ 0,55

Обед в кафе на одного - $ 5

1 л бензина - $ 1,2

Аренда апартаментов с одной спальней - $ 186 в месяц.

Гоа, Индия

Что тут интересного: Многие говорят, что Гоа это уже не Индия, ведь атмосфера здесь совершенно непохожа на ту, что царит, к примеру, в Мумбаи. На Гоа многое осталось со времен, когда штат принадлежал Португалии. Он притягивает тысячи дауншифтеров и хиппи со всего мира. А для любителей пляжного спокойного отдыха это просто рай.

Примерные расценки:

Бутылка воды 1,5 л - $ 0,49

Обед в кафе на одного - $ 2

1 л бензина - $ 0,9

Аренда апартаментов с одной спальней - $ 124 в месяц.

Тунис, Тунис

Что тут интересного: В Тунисе можно посмотреть на руины легендарного Карфагена, позаниматься дайвингом и полюбоваться на пустыню Сахару. В состав города входят знаменитые туристические пригороды — Сиди-Бу-Саид и Эль-Марса.

Примерные расценки:

Бутылка воды 1,5 л - $ 0,25

Обед в кафе на одного - $ 2

1 л бензина - $ 0,68

Аренда апартаментов с одной спальней - $ 150 в месяц.