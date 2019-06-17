В Беларуси наплыв клещей, а наборов для их ликвидации в аптеках нет 6 17.06.2019, 10:21

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Клещи перебрались из лесов в городские сады и парки.

Читательница belsat.eu из Минска поделилась проблемой, с которой столкнулась из-за большого количества опасных паукообразных, которые перебрались из лесов в городские сады и парки.

Девушка живет в Серебрянке. На днях она нашла на теле клеща и пошла в аптеку за набором, который может помочь избавиться от опасных членистоногих.

«Когда я не нашла набора в ближайшей аптеке, не удивилась. Но после обхода нескольких аптек района, я была в ярости. Одна из работниц сказала, что наборы не завозили с прошлого года. Это только в СМИ говорят, куда идти и что делать. А на деле не знаешь, куда податься», - возмущается минчанка.

Набор она купила в зоологическом магазине.

Журналисты проверили несколько местных аптек. Действительно, набор за 6,17 рублей нашелся только в аптеке «Искамед».

В остальных аптеках, куда журналисты дозвонились, наборов не было. Причина - фармацевтические компании не производят такой продукции для аптек или их нет на складе.

В этом году в Минске жертвами клещей стали более 400 человек. И это только те, кто обратился в поликлиники за помощью.

Избавиться от клеща можно с помощью устройства из лески и пластиковой трубки. Леску нужно накинуть над место укуса, не задевая тельце, затянуть петельку и круговыми движениями выкрутить клеща, а потом как можно быстрее обратиться к врачу.