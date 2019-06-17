«Баста»: Победа в Бресте стала хорошей новостью для других городов Беларуси 3 17.06.2019, 10:30

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География экологических протестов расширяется.

Приостановка строительства аккумуляторного завода в Бресте стала хорошей новостью для жителей других городов, где есть похожие проблемы, пишет телеграм-канал «Баста».

Вчера в Светлогорске тоже кормили голубей, на акцию пришло больше людей, чем обычно. Жители города добиваются закрытия завода беленой целлюлозы, который также построен на китайские деньги и загрязняет окружающую среду.

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