Ученые предложили пастеризовать пиво электричеством 7 17.06.2019, 10:40

1,296

Новая технология позволяет сохранять свежий вкус напитка.

Каждый год пивовары производят более 190 миллиардов литров пива — в глобальном масштабе это большая и высокотехнологичная индустрия. Одной из главных ее проблем остается пастеризация — обеззараживание коротким нагреванием. Процесс, предложенный самим Пастером почти 200 лет назад, позволяет существенно продлить срок хранения продуктов. Но пастеризация заметно влияет и на вкус пива — увы, по общему мнению любителей этого напитка, далеко не в лучшую сторону. К тому же такое нагревание весьма энергозатратно, пишет naked-science.ru.

Прорывную технологию «индукционной пастеризации» разработали в стартапе Induction Food Systems (IFS), который был основан Джорджем Сэдлером (George Sadler) и его коллегами из американского Университета Пердью. И, разумеется, она подойдет для обработки не только пива, но и для пастеризации других жидких продуктов — будь то молоко или просто вода. Идея заключается в том, чтобы добиться нужного нагревания не напрямую, а используя спираль, намотанную вокруг трубки с текущей жидкостью. Подавая на нее переменный ток, ученые создают высокочастотные радиоволны, которые поглощаются водой, быстро разогревая ее.

По сути, новый подход воспроизводит хорошо знакомые технологии индукционного нагрева, которыми давно и с успехом пользуются в металлургии для плавки. Однако для пищевой промышленности он может оказаться весьма интересной новинкой. По данным разработчиков, «индукционная пастеризация» позволяет проводить обработку продуктов в 24 раза быстрее, нежели нагрев традиционными способами, и потребляет в десятки раз меньше энергии.

Свои плюсы обещает она и любителям пива: электричество дает возможность контролировать температуру нагрева с исключительной точностью (в шесть раз точнее, чем в современных системах пастеризации) и снижать распад некоторых веществ, который связан с высокой температурой и портит вкус напитка.